Наполеон та дозвіл на штани: ось 5 найдивніших законів Франції

У Франції існує близько 15 500 законів – і серед них знайдеться кілька таких, що викликають справжнє здивування.

Перед поїздкою за кордон слід завжди заздалегідь дізнатися про закони цієї країни. І в деяких випадках французькі закони видаються смішними й застарілими – але часом вони насправді можуть призвести до штрафів, пише Expatica.

Які дивні закони існують у Франції?

Окремі квитки для равликів

У Франції існує дуже незвичний закон щодо того, що кожна тварина, яка не досягає 5 кілограмів вагою, повинна мати власний квиток у потязі. І попри те, що це звучить смішно, француз, що 2008 року перевозив потягом свій урожай равликів, переконався у наявності цього правила на власному досвіді.

Свиню заборонено називати Наполеоном

Якщо ви хочете привезти у Францію свою домашню свиню, краще переконайтеся спершу, що її не звати Наполеоном – бо у цій країні це заборонено.

Жінки, що хочуть носити штани, мають звернутися до поліції

Цей закон з XIX століття, вочевидь, неймовірно застарів – але офіційно його так ніколи й не виключили з юридичних книг. Тож офіційно, якщо жінка бажає носити брючний костюм, для цього потрібно звернутися за дозволом до найближчої поліційної дільниці, а також надати свою медичну довідку.

Розлучення через футбол

Цей дивний закон означає, що підставою для розлучення може стати те, що чоловік чи дружина проводять забагато часу за переглядом футболу.

А ось ще один дивний закон Франції стосується одруження – і для нього необов'язково бути живим. Якщо померла людина мала намір одружитися з самого початку, шлюб все ще може відбутися, і смерть не завада. Втім, є нюанс – президент Франції має дати свою згоду, пише Offbeat France.

Алкоголь на роботі не заборонений

У більшості країн випивати на роботі суворо заборонено, але не у Франції. Цілком законно під час обіду можна перехилити келих вина, пива чи сидру.

