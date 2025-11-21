"Ціни майже як в Україні": наша землячка розвінчала міфи про Фінляндію

Українка, що живе у Фінляндії, помітила, що про країну існує досить багато міфів, які не зовсім відповідають дійсності.

Не так багато українців розглядають для себе життя у Фінляндії – попри те, що це розвинена європейська країна з досить високими зарплатами. А все через кілька міфів, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasgrrr.

Які існують міфи про Фінляндію?

Дуже холодна зима

Звісно, існують регіони Фінляндії, де й справді дуже холодно – втім, в деяких південних частинах країни зима за температурою приблизно така сама, як і в Україні, але триває трохи довше.

Дуже високі ціни

Українка переконана, що це – міф, а більшість цін у Фінляндії "абсолютно адекватні".

Плюс–мінус все коштує як в Україні, але тут набагато вищі зарплати,

– поділилася українка.

Фіни недоброзичливі

Чимало людей переконані, що мешканці Фінляндії непривітні та не люблять іноземців, та українка на власному досвіді переконалася, що це не так.

Фіни дуже привітні та добрі люди. Звичайно, є винятки, але зараз не про це. На вулиці всі посміхаються, вітаються та з тобою може заговорити невідома людина – просто поговорити про погоду, поки чекаєш на зупинці,

– додала українка.

