Закордон Новини про життя за кордоном "Ціни майже як в Україні": наша землячка розвінчала міфи про Фінляндію
21 листопада, 15:33
"Ціни майже як в Україні": наша землячка розвінчала міфи про Фінляндію

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, що живе у Фінляндії, розвінчала міфи про холодну зиму, високі ціни та непривітність фінів, зазначивши, що зима в південних частинах країни схожа на українську, ціни адекватні, а фіни привітні.
  • Вона підкреслила, що в Фінляндії вищі зарплати, а мешканці часто посміхаються і можуть розпочати розмову на вулиці.

Українка, що живе у Фінляндії, помітила, що про країну існує досить багато міфів, які не зовсім відповідають дійсності.

Не так багато українців розглядають для себе життя у Фінляндії – попри те, що це розвинена європейська країна з досить високими зарплатами. А все через кілька міфів, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasgrrr

Цікаво "Купи сміття на вулиці": українка розповіла, чому покинула популярну європейську країну

Які існують міфи про Фінляндію?

Дуже холодна зима

Звісно, існують регіони Фінляндії, де й справді дуже холодно – втім, в деяких південних частинах країни зима за температурою приблизно така сама, як і в Україні, але триває трохи довше.

Українка розповіла про життя у Фінляндії: дивіться відео

Дуже високі ціни

Українка переконана, що це – міф, а більшість цін у Фінляндії "абсолютно адекватні". 

Плюс–мінус все коштує як в Україні, але тут набагато вищі зарплати,
 – поділилася українка. 

 Фіни недоброзичливі

Чимало людей переконані, що мешканці Фінляндії непривітні та не люблять іноземців, та українка на власному досвіді переконалася, що це не так. 

Фіни дуже привітні та добрі люди. Звичайно, є винятки, але зараз не про це. На вулиці всі посміхаються, вітаються та з тобою може заговорити невідома людина – просто поговорити про погоду, поки чекаєш на зупинці,
 – додала українка.

