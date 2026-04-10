"Німеччина на мінімалках": українка розповіла, чому не живе в популярній країні

Українка Поліна переїхала за кордон вже кілька років тому і з того часу встигла пожити у кількох країнах Європи. Для себе вона обрала Іспанію та розповіла, чим її не влаштовує ще одна популярна серед українців країна.

Нідерланди – це неймовірно красива країна, про життя у якій мріють чимало українців. Водночас там вистачає і мінусів – і багато людей дізнаються про них вже після переїзду, повідомляє mrs.faustova.

Цікаво Українцям приготуватися: ЄС кардинально змінює правила перетину кордону вже з 10 квітня

Які є мінуси у житті в Нідерландах?

Люди

Українка зауважила, що Нідерланди нагадують їй "Німеччину на мінімалках" – і проблема для неї полягає передусім у місцевих людях. Вони, за словами блогерки, дуже прямі, і при цьому доволі закриті.

Це не той тип культури, де тебе швидко приймають своєю. Плюс сама мова складна, і без неї нормальне життя і робота сильно обмежуються, навіть якщо багато хто каже, що всі говорять англійською,

– розповіла українка.

Клімат

Погоду у Нідерландах дівчина назвала "жахливою" та переконана, що клімат там навіть гірший, ніж у Німеччині. В рідкісні дні, коли визирає сонце, усі люди виходять на прогулянки та вважають це майже за свято.

А ось в інші дні погода у країні тримається дощова та волога.

Українка розкрила несподівані недоліки Нідерландів: дивіться відео

Житло

Вартість оренди та покупки житла у Нідерландах надзвичайно висока, а самої нерухомості не вистачає на усіх охочих.

Якщо ти не місцевий, знайти нормальну квартиру майже нереально. Плюс оренда дуже висока, і часто тебе просто відсіюють ще до перегляду,

– додала дівчина.

Медицина

У Нідерландах люди обов'язково мають оформити медичне страхування, яке обійдеться недешево, і за словами українки, навіть з ним потрапити швидко до лікаря часто непросто.

Транспорт

Ціни на транспорт у Нідерландах чималі – і особливо сильно це відчують на собі люди, що живуть у передмісті, і добиратися на роботу їм доведеться потягом.

Ще тут високі податки і загальна вартість життя. Все разом створює відчуття, що ти постійно витрачаєш більше, ніж очікував. Це дуже нагадує мені Німеччину, тому для мене Нідерланди – це класна країна для туризму, але не та, яку я б обрала для життя,

– підсумувала блогерка.

Цікаво! Одній людині для того, аби комфортно жити у Нідерландах, знадобиться приблизно 1020 євро на місяць – і це ще не рахуючи вартість оренди, пише Numbeo. А ось за однокімнатну квартиру доведеться віддати додатково від 1150 до 1446 євро, залежно від близькості до центру міста.

Що ще розповідають українці за кордоном?