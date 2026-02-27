Крихітні, але надзвичайно важливі: ось 5 найменших столиць Європи
- Ватикан є найменшою столицею Європи і світу з населенням менше 1000 осіб.
- Сан-Марино, Вадуц, Валлетта та Андорра-ла-Велья також входять до списку найменших європейських столиць.
Коли люди чують слово "столиця", зазвичай вони уявляють гамірні, великі міста, що населяють сотні тисяч, а то й мільйони людей. Втім, у Європі знайдеться кілька столиць, що можуть повністю перевернути це уявлення.
Кілька маленьких містечок у Європі, виявляється, є столицями – втім, це зовсім не означає, що під час подорожей їх варто оминути, пише Statista.
Цікаво Без цього завернуть на кордоні: скільки грошей треба брати з собою у Польщу
Які столиці у Європі найменші?
Ватикан
Ватикан очолює список найменших столиць не лише у Європі, але й світі. Це місто-держава налічує менше, ніж 1000 мешканців, які є призначенцями католицької церкви та їхніми найближчими родичами. І ці призначенці втрачають громадянство після закінчення терміну дії повноважень.
Сан-Марино
Однойменне місто, що є столицею держави Сан-Марино, має площу всього у 7, 09 квадратних кілометрів та налічує 4 040 людей. За легендою місто виникло ще 301 року, коли далматинський каменяр-християнин Маріно тікав від язичницького імператора Діоклетіана. Він поселився на горі Монте-Титано й створив громаду – а згодом вона перетворилася на місто та столицю.
Сан-Марино – одна з найменших столиць Європи / Фото Pexels
Вадуц
Вадуц – це столиця невеликої країни Ліхтенштейн – втім, не найбільше її місто. Вадуц є важливим культурним, туристичним та фінансовим центром країни, і належить родині Ліхтенштейнів з 1712 року.
Валлетта
Валлетта – це столиця острівної Мальти. Населення міста складає всього 6300 осіб, пише World Atlas. Береги острова Мальти утворюють дуже звивисту лінію, що порізана численними бухтами – і ця особливість пояснює, чому острів заселили фінікійці ще у IX столітті до нашої ери.
Наразі ж Валлетта – це улюблене місце для відпочинку тисяч туристів.
Андорра-ла-Велья
Це неймовірно гарне місто серед гір – це столиця Андорри, невеликої країни поряд з Францією. Площа міста – 30 кілометрів квадратних, а населення складає всього 22 000 осіб.
Що ще слід знати туристам?
Не всі знають, що потрібно робити у випадку втрати паспорта за кордоном. Втім, порядок дій дуже простий.
Тим часом вже визначено найкращі аеропорти для подорожей – практично усі мандрівники ними максимально задоволені.