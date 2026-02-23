102 мільйони на рік: ця країна Європи залишається найпопулярнішою у світі серед туристів
- Франція залишається найвідвідуванішою країною у світі, прийнявши понад 102 мільйони туристів у 2025 році.
- Доходи Франції від туризму досягли 77,5 мільярда євро у 2025 році, з метою досягти 100 мільярдів євро до 2030 року.
Попри те, що туристи приносять популярній країні Європи значні кошти та економічний прогрес, зростання кількості відвідувачів чинить неабиякий тиск на популярні туристичні міста.
Франція – це країна, що наразі залишається найбільш відвідуваною у світі – і нещодавно вона побила власний рекорд за кількістю туристів, прийнятих за рік, повідомляє Euronews.
Яка країна світу залишається найпопулярнішою?
Згідно з офіційними даними, лише 2025 року Францію відвідали понад 102 мільйони туристів – а ось у 2024 році, навіть попри проведення Олімпійських ігор, в країні побувало менше людей – 100 мільйонів.
Дві третини усіх іноземців, що відвідали Францію, приїхали з Європи – і цьогоріч зростання кількості туристів принесло країні рекордні доходи від туризму, що склали 77,5 мільярда євро – а це на 9% більше, ніж 2024 року, і на 37% більше, ніж 2019 року.
Але на цьому рекорді Франція зупинятися не планує: під час оголошення чиновники підтвердили мету країни досягти 100 мільярдів євро доходу від туризму до 2030 року. Окрім того, плани включають також перетворення Франції та провідний напрямок сталого туризму.
І попри те, що наразі Франція зберігає своє звання найвідвідуванішої країни в Європі, ще одна країна ледве відстає від неї. В Іспанії у 2025 році побували 96,8 мільйона туристів. Окрім того, Іспанії вдалося перевершити Францію за доходами у галузі туризму – у цій країні вони склали вже 105 мільярдів євро, пише Forbes.
Ось які ще країни, окрім Франції, ввійшли до списку найбільш відвідуваних у світі:
- Іспанія;
- США;
- Італія;
- Туреччина;
- Мексика;
- Гонконг;
- Велика Британія;
- Греція;
- Японія.
Що ще слід знати туристам за кордоном?
