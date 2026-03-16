Чоловіків більше, ніж очікували: нові дані про українських біженців у Німеччині

Кількість українських чоловіків, які прибувають до Німеччини через війну, продовжує зростати. За останній рік число чоловіків-біженців збільшилося значно швидше, ніж жінок.

Про це свідчать дані Центрального реєстру іноземців, які є у розпорядженні видання Welt.

Скільки українців прийняла Німеччина?

Станом на 9 березня 2026 року в Німеччина перебували 1 340 362 особи, які в'їхали до країни у зв'язку з війною в Україна. Серед них:

349 520 чоловіків,

500 393 жінки віком.

За рік кількість чоловіків у цій віковій групі помітно зросла. Якщо рік тому їх було 297 660, то тепер – на приблизно 52 тисячі більше. Для порівняння, кількість жінок у цій віковій категорії за той самий період збільшилася майже на 24 тисячі.

Як змінилася частка біженців?

Схожі тенденції показує і аналіз, проведений Федеральне агентство зайнятості Німеччини і наданй виданню Укрінформ, для ширшої вікової групи від 15 до 64 років. Нині частка чоловіків серед українських біженців становить близько 41%, тоді як у травні 2022 року вона була лише 26%.



Що цьому передувало і які має наслідки?

Ці дані викликають політичні дискусії, адже після оголошення загальної мобілізації в Україні більшість чоловіків призовного віку зіткнулися з обмеженнями на виїзд за кордон. Спочатку вони стосувалися громадян віком від 18 до 60 років. Однак у серпні правила частково пом'якшили – виїжджати з країни дозволили молодим людям до 22 років.

Цією можливістю почали активно користуватися вже з осені. Чоловіки-біженці продовжують прибувати до країни і зараз. Так, за даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, лише у лютому німецькі федеральні землі зареєстрували 8 783 українських біженців у центральній системі FREE, серед яких 4 392 чоловіки, включно з неповнолітніми.

Зростання кількості чоловіків серед біженців викликало різні політичні реакції: