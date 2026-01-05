Менші виплати та нові суворі обмеження: популярна країна вводить нові правила для біженців

Чимало українців наразі проживають за кордоном на умовах тимчасового захисту. Втім, допомога в різних країнах Європи відрізняється, а також вона постійно змінюється.

Ірландія – це країна, де наразі проживає чимало біженців з України, втім, вже у 2026 році їм доведеться зіштовхнутися з новими обмеженнями, повідомляє 24 Канал з посиланням на RTE.

Що змінюється для біженців з України в Ірландії?

2026 року Ірландія офіційно дотримуватиметься принципу короткострокового державного розміщення новоприбулих українців. Отож, вже відтепер українці зможуть жити у спеціалізованих центрах всього 30 днів, і на цей час надаватимуться базові послуги та консультації щодо подальших кроків.

А ось довгострокове проживання у державному чи комерційному житлі, що для біженців орендує держава, починає поступово згортатися. Пріоритет в Ірландії надаватимуть тим біженцям, що прибули раніше. А ось нові заявники передусім мають розраховувати на себе.

Ще раніше в країні запустили програму Accommodation Recognition Payment. Держава виплачувала компенсацію ірландським родинам, що приймали до себе українців. Втім, вже цьогоріч ця компенсація зменшилася до 600 євро на місяць.

Виплати для українців зменшуються, натомість з'являється принцип співоплати: українці, що знайшли в Ірландії роботу, але проживають у державному житлі, будуть зобов'язані частково сплачувати внесок за нього. Сума значно коливатиметься від доходу, і може бути як суто символічною, так і значною часткою від оренди (15 – 238 євро на тиждень).

Нагадаємо, що з 2022 року до Ірландії прибули понад 100 000 українців, а наразі в країні перебувають 80 000 тисяч.

Що ще слід знати українцям за кордоном?