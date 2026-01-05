Ирландия – это страна, где сейчас проживает немало беженцев из Украины, впрочем, уже в 2026 году им придется столкнуться с новыми ограничениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на RTE.

Что меняется для беженцев из Украины в Ирландии?

в 2026 году Ирландия официально будет придерживаться принципа краткосрочного государственного размещения новоприбывших украинцев. Поэтому, уже отныне украинцы смогут жить в специализированных центрах всего 30 дней, и в это время будут предоставляться базовые услуги и консультации относительно дальнейших шагов.

А вот долгосрочное проживание в государственном или коммерческом жилье, что для беженцев арендует государство, начинает постепенно сворачиваться. Приоритет в Ирландии будут предоставлять тем беженцам, прибывшим ранее. А вот новые заявители прежде всего должны рассчитывать на себя.

Еще раньше в стране запустили программу Accommodation Recognition Payment. Государство выплачивало компенсацию ирландским семьям, которые принимали к себе украинцев. Впрочем, уже в этом году эта компенсация уменьшилась до 600 евро в месяц.

Выплаты для украинцев уменьшаются, зато появляется принцип сооплаты: украинцы, что нашли в Ирландии работу, но проживают в государственном жилье, будут обязаны частично платить взнос за него. Сумма значительно будет колебаться от дохода, и может быть как чисто символической, так и значительной долей от аренды (15 – 238 евро в неделю).

Напомним, что с 2022 года в Ирландию прибыли более 100 000 украинцев, а сейчас в стране находятся 80 000 тысяч.

