Виїзд за кордон жінок-поліцейських: можна чи ні

В Україні триває воєнний стан, отже, діє і мобілізація, що стосується чоловіків призовного віку. Жінки наразі не підлягають обов'язковому призову на службу. І, в той час, як чоловікам заборонено виїжджати з країни, жінки можуть безперешкодно перетинати кордон.

Водночас для державних службовців, зокрема поліціянтів, встановлено окремі правила перетину кордону. 24 канал розповідає, чи можуть виїхати за кордон жінки, які несуть службу в поліції.

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Хто з жінок не може виїхати за кордон

Постанова №69 КМУ від 27 січня 2023 року внесла деякі обмеження на переміщення жінок за межі України. Згідно з текстом цього документа, заборона на виїзд із країни стосується тільки дівчат, які служать за контрактом, а також держслужбовців (до них належить і Національна поліція).

Вони можуть покинути Україну, якщо матимуть на руках документи, що підтверджують тривалість і причину відрядження. Усі інші жінки ніяк не скуті законодавством у можливості перетнути кордон.

Зауважимо, що у постанові уряду йшлося про 3 підстави, коли держслужбовцям дозволено виїжджати з України не у відрядження. Серед них такі:

якщо держслужбовець/держслужбовиця є одиноким батьком чи матір'ю і їде відвідати свою неповнолітню дитину за кордоном; якщо держслужбовець/держслужбовиця їде на лікування за кордон; у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення.

Заборона на виїзд чиновників та держслужбовців: коротко