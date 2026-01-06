"Справа не лише у кліматі": українка розкрила, чому люди переїжджають до Іспанії

Іспанія – це дуже популярна серед українців країна, і все більше людей прагнуть і відпочивати там, і жити весь час.

Українка, що вже кілька років живе у Іспанії, розкрила, чому так багато людей прагнуть туди переїхати. І вона переконана, що справа тут не лише у кліматі та кількості сонячних днів на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Чому люди хочуть жити в Іспанії?

Основна перевага Іспанії на думку українки – це місцевий менталітет. Він відчувається у всьому – люди роблять усе спокійно та з насолодою. Та те, що українку вражає найбільше – це ставлення іспанців до дітей.

Діти тут реально як маленькі принци і принцеси. Нікого не напружує, якщо твоя дитина емоційна чи шумна. Ніхто не напише у Тредсі, що не може поснідати через твою дитину,

– поділилася українка.

Українка розкрила несподівану перевагу життя в Іспанії: дивіться відео

У Іспанії дітям дозволяють кричати, бігати та навіть розмазувати по одягу морозиво – і ніхто на це не зважає. А інфраструктура також створена для дітей – є багато гуртків, майстеркласів, а у всіх спортзалах є дитячі кімнати, аби батьки могли спокійно позайматися.

І, звичайно ще, те, що тут ти не відчуваєш себе чужим, або якимось стороннім. Якщо ти нічого не розумієш, тобі все одно старатимуться усе пояснити – навіть розмахуючи руками,

– додала дівчина.

