Подивитися на північне сяйво можна буде безплатно: Uber запустив цікаву функцію

2026 рік, очікується, принесе особливо гарні умови для спостереження за північним сяйвом – і через це Uber запустив нову цікаву функцію у Фінляндії.

Після поточного піка сонячної активності очікується, що й у 2026 році можна буде насолодитися особливо яскравим полярним сяйвом, пише Daily Mail. І Uber запустив нову функцію у застосунку, що дозволяє поїхати й насолодитися неймовірним природним явищем – і це все безплатно.

Як працюватиме Uber Aurora?

Щороку полярне сяйво приваблює до Лапландії тисячі туристів з усього світу – і нова функція застосунку Uber має зробити цей досвід навіть доступнішим. Забронювати поїздку можна безплатно, і кожне бронювання включає зустріч та повернення пасажирів, а між тим – 6 – 8 годин спостереження за неймовірним природним явищем під наглядом місцевих експертів.

Втім, кількість бронювань обмежена, і туристам, що прагнуть отримати неймовірний безплатний досвід, слід буде поспішити – адже бронювання відкриються 5 березня о 13:00.

Звідки береться північне сяйво?

Полярне сяйво можна побачити й поблизу північного, і південного полюсів. І століттями це явище захоплювало, надихало та лякало людей – а спричиняє його активність на поверхні Сонця, пише Royal Museums Greenwich.

Сонячні бурі на поверхні зірки викидають цілі величезні хмари електрично заряджених частинок, що легко долають мільйони миль. І деякі з них зрештою зіштовхуються з Землею.

Більшість частинок відхиляється, але деякі захоплюються магнітним полем планети та прискорюються вниз до північного й південного полюсів – і саме тому активність полярного сяйва зосереджена на магнітних полюсах. Атоми та молекули в атмосфері стикаються із частинками Сонця – і характерні хвилясті візерунки світла спричинені саме силовими лініями магнітного поля Землі.

Що ще слід знати туристам?