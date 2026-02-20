После текущего пика солнечной активности ожидается, что и в 2026 году можно будет насладиться особенно ярким полярным сиянием, пишет Daily Mail. И Uber запустил новую функцию в приложении, что позволяет поехать и насладиться невероятным природным явлением – и это все бесплатно.

Как будет работать Uber Aurora?

Ежегодно полярное сияние привлекает в Лапландию тысячи туристов со всего мира – и новая функция приложения Uber должна сделать этот опыт даже доступнее. Забронировать поездку можно бесплатно, и каждое бронирование включает встречу и возвращение пассажиров, а между тем – 6 – 8 часов наблюдения за невероятным природным явлением под наблюдением местных экспертов.

Впрочем, количество бронирований ограничено, и туристам, стремящимся получить невероятный бесплатный опыт, следует будет поспешить – ведь бронирования откроются 5 марта в 13:00.

Откуда берется северное сияние?

Полярное сияние можно увидеть и вблизи северного, и южного полюсов. И веками это явление захватывало, вдохновляло и пугало людей – а вызывает его активность на поверхности Солнца, пишет Royal Museums Greenwich.

Солнечные бури на поверхности звезды выбрасывают целые огромные облака электрически заряженных частиц, легко преодолевают миллионы миль. И некоторые из них в конце концов сталкиваются с Землей.

Большинство частиц отклоняется, но некоторые захватываются магнитным полем планеты и ускоряются вниз к северному и южному полюсам – и именно поэтому активность полярного сияния сосредоточена на магнитных полюсах. Атомы и молекулы в атмосфере сталкиваются с частицами Солнца – и характерные волнистые узоры света вызваны именно силовыми линиями магнитного поля Земли.

Что еще следует знать туристам?