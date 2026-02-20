Після поточного піка сонячної активності очікується, що й у 2026 році можна буде насолодитися особливо яскравим полярним сяйвом, пише Daily Mail. І Uber запустив нову функцію у застосунку, що дозволяє поїхати й насолодитися неймовірним природним явищем – і це все безплатно.
Цікаво Білосніжні та чисті: ось де розташовані найкращі пляжі у 2026
Як працюватиме Uber Aurora?
Щороку полярне сяйво приваблює до Лапландії тисячі туристів з усього світу – і нова функція застосунку Uber має зробити цей досвід навіть доступнішим. Забронювати поїздку можна безплатно, і кожне бронювання включає зустріч та повернення пасажирів, а між тим – 6 – 8 годин спостереження за неймовірним природним явищем під наглядом місцевих експертів.
Втім, кількість бронювань обмежена, і туристам, що прагнуть отримати неймовірний безплатний досвід, слід буде поспішити – адже бронювання відкриються 5 березня о 13:00.
Звідки береться північне сяйво?
Полярне сяйво можна побачити й поблизу північного, і південного полюсів. І століттями це явище захоплювало, надихало та лякало людей – а спричиняє його активність на поверхні Сонця, пише Royal Museums Greenwich.
Сонячні бурі на поверхні зірки викидають цілі величезні хмари електрично заряджених частинок, що легко долають мільйони миль. І деякі з них зрештою зіштовхуються з Землею.
Більшість частинок відхиляється, але деякі захоплюються магнітним полем планети та прискорюються вниз до північного й південного полюсів – і саме тому активність полярного сяйва зосереджена на магнітних полюсах. Атоми та молекули в атмосфері стикаються із частинками Сонця – і характерні хвилясті візерунки світла спричинені саме силовими лініями магнітного поля Землі.
Що ще слід знати туристам?
Популярне європейське місто через "неприйнятну" поведінку туристів планує заборонити продаж алкоголю – і діяти це правило почне вже цього літа.
Тим часом в Італії популярний курорт може оштрафувати на 500 євро за 1 річ, що є майже в кожного туриста.