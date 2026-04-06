Україна запустить потяг до ще однієї країни Європи: ось коли це станеться

В Україні вже працюють над запуском нового міжнародного залізничного сполучення – цього разу потяг з'єднає українські міста з болгарською Варною.

Потяг "Київ – Варна" вже зовсім скоро може поєднати Україну та Болгарію, адже вже вдалося визначити маршрут та графік руху поїзда, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Що відомо про запуск нового потяга до Болгарії?

Очікується, що маршрут потяга пролягатиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до болгарської Варний. Це важливе рішення не лише для логістики, але й для зручності пасажирів: узгоджений маршрут дозволяє уникнути простоїв вагонів, а відтак дає можливість не підіймати вартість квитків.

Вже відомо, що орієнтовний час у дорозі становитиме менше, ніж 29 годин – тобто приблизно стільки ж, скільки займає дорога автобусом, але зі значно вищим рівнем комфорту. Втім, остаточний час маршруту ще підтвердять після проходження тестового потяга.

Запуск прямого залізничного сполучення з Болгарією — це не лише про комфорт подорожей. Це про нові можливості для мобільності українців, посилення економічних і гуманітарних зв’язків з країнами ЄС та ефективну міжнародну логістику навіть в умовах війни,

– заявив Олексій Кулеба.

Міністр розвитку громад та територій України також повідомив, що потяг планують запустити вже на початку червня.

Ще один важливий момент переговорів, що все ще тривають – це тарифи та ціни на квитки. Румунська сторона вже попередньо погодила включення маршруту до системи PSO, тобто Public Service Obligation, що відкриває можливості для зниження вартості квитків.

