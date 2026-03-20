Ні роботи, ні друзів, ні житла: хто з українців найбільше страждає за кордоном

Українські біженці, які виїхали через війну, стикаються із суттєвими труднощами адаптації за кордоном. Найбільше бар'єрів виникає у сфері працевлаштування, доступу до житла, медицини та соціальної інтеграції.

Особливо вразливою групою виявилися жінки, які оцінюють свої можливості на новому місці значно нижче, ніж чоловіки. Про це йдеться у дослідженні Програми розвитку ООН щодо впливу війни на українську молодь у 2025 році.

Хто стикається з найбільшими бар'єрами?

Згідно з дослідженням, українки за кордоном частіше зіштовхуються з обмеженим доступом до:

високооплачуваної роботи,

купівлі або оренди житла,

якісної медицини,

можливостей для дозвілля,

відкриття власного бізнесу.

Дослідники зазначають, що ключовими перешкодами для працевлаштування жінок є:

нестача відповідних вакансій на місцевих ринках праці,

складнощі через наявність дітей і необхідність догляду за ними.

Особливо вразливими є дві групи:

Жінки, які не можуть знайти роботу за фахом і змушені погоджуватися на нижчокваліфіковану працю. Матері з малими дітьми, які не мають можливості працювати повний робочий день.

Експерти підкреслюють, що це формує додатковий розрив між чоловіками та жінками у процесі інтеграції в нове суспільство.



Матері з малими дітьми не мають можливості працювати повний робочий день

Як щодо адаптації за кордоном?

Окрему увагу дослідження приділяє соціальній адаптації українців за кордоном. Виявилося, що вона напряму залежить від рівня доходів. Зокрема:

близько 31% респондентів активно будують нові соціальні зв'язки,

16% залишаються в соціальній ізоляції.

Причиною ізоляції часто стає нестача коштів, яка обмежує доступ до:

культурних заходів,

спілкування та нових знайомств,

можливостей інтеграції.

Таким чином формується "замкнене коло": без фінансових ресурсів складно інтегруватися, а без інтеграції – покращити економічне становище.

Довідка. Як мовиться на сайті Євростату, станом на грудень 2025 року близько 4,35 мільйона громадян України перебувають під тимчасовим захистом. Найбільшу кількість українських біженців прийняла Німеччина – понад мільйон осіб. На другому місці – Польща, де проживають сотні тисяч українців, а замикає трійку Чехія, яка також залишається одним із ключових напрямків для переселенців.

