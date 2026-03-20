Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном
20 березня, 15:13
3

Ні роботи, ні друзів, ні житла: хто з українців найбільше страждає за кордоном

Альона Гогунська
Основні тези
  • Українські біженці за кордоном стикаються з труднощами в працевлаштуванні, доступі до житла та соціальній інтеграції, особливо жінки.
  • Чехія планує обмежити статус тимчасового захисту для певних груп українців, а в США можливі ризики депортації для учасників програми Uniting for Ukraine.

Українські біженці, які виїхали через війну, стикаються із суттєвими труднощами адаптації за кордоном. Найбільше бар'єрів виникає у сфері працевлаштування, доступу до житла, медицини та соціальної інтеграції.

Особливо вразливою групою виявилися жінки, які оцінюють свої можливості на новому місці значно нижче, ніж чоловіки. Про це йдеться у дослідженні Програми розвитку ООН щодо впливу війни на українську молодь у 2025 році. 

Хто стикається з найбільшими бар'єрами?

Згідно з дослідженням, українки за кордоном частіше зіштовхуються з обмеженим доступом до:

  • високооплачуваної роботи,
  • купівлі або оренди житла,
  • якісної медицини,
  • можливостей для дозвілля,
  • відкриття власного бізнесу.

Дослідники зазначають, що ключовими перешкодами для працевлаштування жінок є: 

  • нестача відповідних вакансій на місцевих ринках праці,
  • складнощі через наявність дітей і необхідність догляду за ними.

Особливо вразливими є дві групи: 

  1. Жінки, які не можуть знайти роботу за фахом і змушені погоджуватися на нижчокваліфіковану працю.
  2. Матері з малими дітьми, які не мають можливості працювати повний робочий день.

Експерти підкреслюють, що це формує додатковий розрив між чоловіками та жінками у процесі інтеграції в нове суспільство. 


Матері з малими дітьми не мають можливості працювати повний робочий день / Фото Unsplash

Як щодо адаптації за кордоном?

Окрему увагу дослідження приділяє соціальній адаптації українців за кордоном. Виявилося, що вона напряму залежить від рівня доходів. Зокрема:

  • близько 31% респондентів активно будують нові соціальні зв'язки,
  • 16% залишаються в соціальній ізоляції.

Причиною ізоляції часто стає нестача коштів, яка обмежує доступ до: 

  • культурних заходів,
  • спілкування та нових знайомств,
  • можливостей інтеграції.

Таким чином формується "замкнене коло": без фінансових ресурсів складно інтегруватися, а без інтеграції – покращити економічне становище. 

Довідка. Як мовиться на сайті Євростату, станом на грудень 2025 року близько 4,35 мільйона громадян України перебувають під тимчасовим захистом. Найбільшу кількість українських біженців прийняла Німеччина – понад мільйон осіб. На другому місці – Польща, де проживають сотні тисяч українців, а замикає трійку Чехія, яка також залишається одним із ключових напрямків для переселенців.

Що відомо про обмеження для українських біженців?

  • Чехія виступила з ініціативою змінити умови надання тимчасового захисту для українців у Євросоюзі. Зокрема, пропонується обмежити цей статус для чоловіків працездатного віку, а також для тих, хто прибуває з відносно безпечних регіонів України.
  • Водночас у США ситуація також ускладнюється: сотні тисяч українців можуть зіткнутися з ризиком депортації. Труднощі з імміграційною службою виникають навіть у тих, хто перебуває в країні легально за програмою Uniting for Ukraine і має чинні документи.