Ні роботи, ні друзів, ні житла: хто з українців найбільше страждає за кордоном
- Українські біженці за кордоном стикаються з труднощами в працевлаштуванні, доступі до житла та соціальній інтеграції, особливо жінки.
- Чехія планує обмежити статус тимчасового захисту для певних груп українців, а в США можливі ризики депортації для учасників програми Uniting for Ukraine.
Українські біженці, які виїхали через війну, стикаються із суттєвими труднощами адаптації за кордоном. Найбільше бар'єрів виникає у сфері працевлаштування, доступу до житла, медицини та соціальної інтеграції.
Особливо вразливою групою виявилися жінки, які оцінюють свої можливості на новому місці значно нижче, ніж чоловіки. Про це йдеться у дослідженні Програми розвитку ООН щодо впливу війни на українську молодь у 2025 році.
Хто стикається з найбільшими бар'єрами?
Згідно з дослідженням, українки за кордоном частіше зіштовхуються з обмеженим доступом до:
- високооплачуваної роботи,
- купівлі або оренди житла,
- якісної медицини,
- можливостей для дозвілля,
- відкриття власного бізнесу.
Дослідники зазначають, що ключовими перешкодами для працевлаштування жінок є:
- нестача відповідних вакансій на місцевих ринках праці,
- складнощі через наявність дітей і необхідність догляду за ними.
Особливо вразливими є дві групи:
- Жінки, які не можуть знайти роботу за фахом і змушені погоджуватися на нижчокваліфіковану працю.
- Матері з малими дітьми, які не мають можливості працювати повний робочий день.
Експерти підкреслюють, що це формує додатковий розрив між чоловіками та жінками у процесі інтеграції в нове суспільство.
Матері з малими дітьми не мають можливості працювати повний робочий день / Фото Unsplash
Як щодо адаптації за кордоном?
Окрему увагу дослідження приділяє соціальній адаптації українців за кордоном. Виявилося, що вона напряму залежить від рівня доходів. Зокрема:
- близько 31% респондентів активно будують нові соціальні зв'язки,
- 16% залишаються в соціальній ізоляції.
Причиною ізоляції часто стає нестача коштів, яка обмежує доступ до:
- культурних заходів,
- спілкування та нових знайомств,
- можливостей інтеграції.
Таким чином формується "замкнене коло": без фінансових ресурсів складно інтегруватися, а без інтеграції – покращити економічне становище.
Довідка. Як мовиться на сайті Євростату, станом на грудень 2025 року близько 4,35 мільйона громадян України перебувають під тимчасовим захистом. Найбільшу кількість українських біженців прийняла Німеччина – понад мільйон осіб. На другому місці – Польща, де проживають сотні тисяч українців, а замикає трійку Чехія, яка також залишається одним із ключових напрямків для переселенців.
Що відомо про обмеження для українських біженців?
- Чехія виступила з ініціативою змінити умови надання тимчасового захисту для українців у Євросоюзі. Зокрема, пропонується обмежити цей статус для чоловіків працездатного віку, а також для тих, хто прибуває з відносно безпечних регіонів України.
- Водночас у США ситуація також ускладнюється: сотні тисяч українців можуть зіткнутися з ризиком депортації. Труднощі з імміграційною службою виникають навіть у тих, хто перебуває в країні легально за програмою Uniting for Ukraine і має чинні документи.