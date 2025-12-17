Перед Різдвом не доведеться чекати: ось на яких пунктах пропуску найменші черги

Перед різдвяними святами чимало українців мріють поїхати у відпустки, але довгі черги на кордоні можуть неабияк зіпсувати відпочинок.

Для того, аби якомога швидше почати свою подорож, ще перед її початком слід дізнатися, де на кордоні найменші черги. Про те, які пункти пропуску обрати у Львівській області, розповідає 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Де у Львівській області найменші черги на кордоні?

Щороку перед зимовими святами пасажиропотік через пункти пропуску у Львівській області зростає, адже українці їдуть за кордон за покупками чи на відпочинок. Два найбільш популярні пункти – "Шегині" та "Краківець" є також і найбільш завантаженими.

Досить помітна кількість людей у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві". А найменші черги на пунктах пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі".

Очікується, що трафік на пунктах пропуску зросте на чверть, і через це прикордонники вже поступово збільшують кількість особового складу та розгортають додаткові робочі місця. У дні Різдва та Нового року очікується нетривале зниження кількості людей, що хочуть перетнути кордон, а ось поступове зменшення пасажиропотоку варто очікувати лише після першого тижня січня.

Для швидшого перетину радимо обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час,

– написали у ДПСУ.

Що ще потрібно знати українцям, що їдуть за кордон?