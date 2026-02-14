"Кидають людей": українка розкрила найпопулярніші схеми іспанських рієлторів

Багато людей мріють про переїзд в Іспанію – адже це неймовірна сонячна країна, де тепло майже протягом всього року. Втім, під час пошуку квартири слід звернути увагу на кілька важливих моментів.

Більшості людей, що переїжджають до Іспанії, потрібно знайти квартиру швидко – і через це вони звертаються до рієлторів. Але навіть наявність рієлтора не гарантує гарне житло – чи житло взагалі, повідомляє mrs.faustova.

Як в Іспанії рієлтори обманюють клієнтів?

В Іспанії комісія рієлторам зазвичай становить 100, а іноді й 120% – та навіть це не гарантує гарного житла. І українка Поліна за кілька років життя в Іспанії вже встигла зрозуміти, як рієлтори "розводять" на оренду невигідного, або й непридатного до життя житла.

Квартира без можливості прописки

Часто під час оглядів рієлтори обіцяють, що прописка обов'язково буде, а потім виявляється, що зробити її неможливо – здебільшого через те, що власник житла не хоче платити податки.

А без прописки в Іспанії взагалі важко довести, що ти тут жив. І будуть проблеми з міськими лікарнями, школами і так далі, – поділилася блогерка.

Будівництво

В районі, де живе українка, ведеться дуже активне будівництво – і чимало її підписників після того, як вона поширила відео, поділилися, що рієлтори пропонували їм квартири там. Втім, рієлтори не згадували про будівництво, або ж наголошували, що воно вже закінчується – хоча це неправда.

Квартира на продаж

Часто клієнти навіть можуть не бачити у контракті, що квартира, яку їм пропонують під довготривалу оренду, насправді виставлена на продаж.

Ще мені розповідають, що рієлтори перекладають на українську контракт і кажуть: "Ось тут все є, підписуйте цей і той екземпляр, там те саме іспанською". І ось там-то, в іспанському контракті немає цього пункту про те, що квартира на продаж, – поскаржилася дівчина.

У такому випадку в орендовану квартиру почнуть приходити потенційні покупці, а згодом її можуть і купити, а орендарів – виселити.

Ціна оренди

Українка також радить дуже уважно дивитися у контракті, чи фіксована плата за оренду та наскільки вона може підійматися щороку. Часом трапляється таке, що після оренди квартири власники підвищують ціну.

Цікаво! Середня ціна оренди однокімнатної квартири в Іспанії складає приблизно 960 євро. Втім, ціна може залежати від міста – і найдорожчими є Мадрид та Барселона, пише Relocate.me.

Район

Також часто рієлтори в Іспанії обманюють, начебто район з квартирою тихий та чудовий, мовляв, є багато шкіл тощо. Втім, українка радить приїхати туди самостійно, без рієлтора, та погуляти.

