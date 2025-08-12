Переезд в другую страну – это всегда стресс, и нужно время на адаптацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на kittiikay. Поэтому украинка рассказала о базовых вещах, которые стоит знать еще перед переездом в Варшаву.
Можно платить украинской карточкой
Во всех магазинах Польши, а также в транспорте можно платить украинской картой. И при оплате в терминале нужно выбирать валюту "PLN". Так деньги будут конвертироваться под курс злотого.
PESEL UKR
Этот документ могут получить украинцы в Польше, что подтверждает их статус беженца и дает возможность легально находиться на территории Польши, трудоустроиться, а также дает право на социальные выплаты и доступ к медицине.
Оформить этот документ нужно в течение 30 дней после переезда в Польшу.
И после оформления документа на границе при въезде и выезде печать могут не ставить, поэтому пугаться не стоит.
Остановки автобуса
Это может быть несколько необычным для украинцев – и если остановка, на которой нужно выйти, "na żądanie", тогда для того, чтобы автобус остановился, нужно махать рукой на остановке, иначе он проедет мимо.
Перед переездом в Варшаву нужно узнать о жизни в городе / Фото Pexels
Почта
Для того, чтобы получить свои заказы из онлайн-магазинов, можно воспользоваться почтоматами. Впрочем, для того, чтобы ими пользоваться, сначала нужно скачать приложение "InPost".
