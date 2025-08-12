Переїзд в іншу країну – це завжди стрес, і потрібний час на адаптацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на kittiikay. Тож українка розповіла про базові речі, які варто знати ще перед переїздом до Варшави.

Можна платити українською карткою

В усіх магазинах Польщі, а також у транспорті можна платити українською картою. Та під час оплати в терміналі потрібно обирати валюту "PLN". Так гроші будуть конвертуватися під курс злотого.

PESEL UKR

Цей документ можуть отримати українці в Польщі, що підтверджує їхній статус біженця та надає можливість легально перебувати на території Польщі, працевлаштуватися, а також надає право на соціальні виплати та доступ до медицини.

Оформити цей документ потрібно протягом 30 днів після переїзду до Польщі.

І після оформлення документа на кордоні при в'їзді та виїзді печатку можуть не ставити, тож лякатися не варто.

Зупинки автобуса

Це може бути дещо незвичним для українців – та якщо зупинка, на якій потрібно вийти, "na żądanie", тоді для того, аби автобус зупинився, потрібно махати рукою на зупинці, інакше він проїде повз.



Перед переїздом до Варшави потрібно дізнатися про життя у місті / Фото Pexels

Пошта

Для того, аби отримати свої замовлення з онлайн-магазинів, можна скористатися поштоматами. Втім, для того, аби ними користуватися, спершу потрібно завантажити застосунок "InPost".

