Дело в том, что небо над Индией и Пакистаном – важная часть воздушного маршрута, который соединяет Азию и Европу. Когда начались обстрелы, самолеты начали хаотично менять маршруты. Многие люди, которые уже должны были бы прилететь, в дороге и неопределенности уже сутки. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Польские перевозчики снова планируют перекрыть границу с Украиной

Пассажиры, которые летели над Индией, до сих пор не добрались домой

Когда объявили о закрытии воздушного пространства над Индией и Пакистаном, авиакомпании были вынуждены быстро адаптироваться. Перевозчики начали перенаправлять рейсы через альтернативное воздушное пространство.

В один момент судьба рейсов в Европу из Восточной и Юго-Восточной Азии стала неопределенной. Крупные азиатские авиакомпании, включая Thai Airways, EVA Air, Korean Air, Vietnam Airlines и China Airlines, которые уже находились в небе, существенно изменить маршруты своих полетов, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Многочисленные рейсы были отменены.

Большинство самолетов, которые пострадали от изменения маршрута во время полета, летели в Европу.

Например, рейсы China Airlines: CI61 во Франкфурт, CI67 в Прагу, CI73 в Амстердам и CI75 в Рим.

Во время обострения конфликта самолетам пришлось разворачиваться над Индией или к западу от Индии. Большинство из этих самолетов перенаправили в Бангкок. В частности рейс CI67 "Тайпей – Прага".

Я спала, и нас всех разбудили и объявили, что мы летим в Бангкок из-за конфликта между Индией и Пакистаном... Мне не нравится жить в исторических моментах,

– сказала одна из пассажирок рейса.

Однако самолету в Бангкоке приземлиться не удалось. Поэтому самолет с измученными пассажирами перенаправили в Тайвань, а уже оттуда – снова в Бангкок.



Хаос в небе над Индией после эскалации конфликта / Скриншот

Однако для того, чтобы добраться до Праги, пассажиры рейса CI67 будут вынуждены выполнить еще одну пересадку в ОАЭ.

Для понимания – люди, которые вылетели из Тайпея 6 мая и должны были прилететь в Прагу в 7 утра следующего дня, смогут добраться до своего пункта назначения только после обеда 8 мая.