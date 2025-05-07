Річ у тім, що небо над Індією та Пакистаном – важлива частина повітряного маршруту, який з'єднує Азію та Європу. Коли почалися обстріли, літаки почали хаотично змінювати маршрути. Багато людей, які вже мали б прилетіти, у дорозі та невизначеності вже добу. Про це пише 24 Канал.

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Пасажири, які летіли над Індією, досі не дісталися додому

Коли оголосили про закриття повітряного простору над Індією та Пакистаном, авіакомпанії були змушені швидко адаптуватися. Перевізники почали перенаправляти рейси через альтернативний повітряний простір.

В один момент доля рейсів до Європи зі Східної та Південно-Східної Азії стала невизначеною. Великі азійські авіакомпанії, включаючи Thai Airways, EVA Air, Korean Air, Vietnam Airlines та China Airlines, які вже перебували в небі, суттєво змінити маршрути своїх польотів, аби забезпечити безпеку пасажирів. Численні рейси були скасовані.

Більшість літаків, які постраждали від зміни маршруту під час польоту, летіли до Європи.

Наприклад, рейси China Airlines: CI61 до Франкфурта, CI67 до Праги, CI73 до Амстердама та CI75 до Риму.

Під час загострення конфлікту літакам довелося розвертатися над Індією або на захід від Індії. Більшість із цих літаків перенаправили до Бангкоку. Зокрема рейс CI67 "Тайпей – Прага".

Я спала, і нас всіх розбудили та оголосили, що ми летимо в Бангкок через конфлікт між Індією та Пакистаном... Мені не подобається жити в історичних моментах,

– сказала одна з пасажирок рейсу.

Однак літаку в Бангкоку приземлитися не вдалося. Тому літак зі змученими пасажирами перенаправили до Тайваню, а вже звідти – знову у Бангкок.



Хаос в небі над Індією після ескалації конфлікту / Скриншот

Однак для того, щоб дістатися до Праги, пасажири рейсу CI67 будуть змушені виконати ще одну пересадку в ОАЕ.

Для розуміння – люди, які вилетіли з Тайпея 6 травня і мали прилетіти до Праги о 7 ранку наступного дня, зможуть дістатися до свого пункту призначення тільки після обіду 8 травня.