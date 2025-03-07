Празднование связано с памятью Сорока мучеников Себасты – римских легионеров, которые погибли из-за своей веры. Об этом пишет 24 Канал.

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Как в Польше празднуют 8 марта

Международный женский день приобрел в Польше популярность во времена коммунистического режима – на предприятиях и в школах женский он отмечался в обязательном порядке.

Страна отказалась от централизованного празднования этого в 1993 году, поэтому сейчас 8 марта является обычным рабочим днем.

Но, несмотря на это, поляки массово отмечают День женщин. В этот день в Польше проходят различные демонстрации, акции, художественные и социальные мероприятия, посвященные вопросам гендерного равенства и отношению к женщинам в различных областях.

Есть и другой вид празднования – многие мужчины дарят своим подругам, женщинам и матерям цветы, подарки и сладости.

Обратите внимание. Ранее мы рассказывали о том, в каких странах мира отмечают 8 марта.

Что следует знать о Дне мужчин в Польше

Уже через несколько дней, 10 марта, в Польше празднуют День мужчин. Его отличие с Международным мужским днем заключается в том, что оно связано с памятью Сорока мучеников Себасты, которых чтит католическая церковь.

Однако в современный период отмечается не только как день памяти мучеников, а и как признание достижений мужчин в различных сферах. Он менее популярен, чем День женщин, однако в некоторых семьях в Польше в этот день дарят маленькие подарки или устраивают семейные обеды в честь мужчин.