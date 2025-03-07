Святкування пов'язане з пам'яттю Сорока мучеників Себасти – римських легіонерів, які загинули через свою віру. Про це пише 24 Канал.

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Як у Польщі святкують 8 березня

Міжнародний жіночий день набув у Польщі популярності за часів комуністичного режиму – на підприємствах і в школах жіночий він відзначався в обов'язковому порядку.

Країна відмовилась від централізованого святкування цього у 1993 році, тож наразі 8 березня є звичайним робочим днем.

Але, попри це, поляки масово відзначають День жінок. Цього дня у Польщі відбуваються різноманітні демонстрації, акції, мистецькі та соціальні заходи, які присвячені питанням гендерної рівності й ставленню до жінок у різних галузях.

Є й інший вид святкування – багато чоловіків дарують своїм подругам, жінкам та матерям квіти, подарунки й солодощі.

Зверніть увагу. Раніше ми розповідали про те, у яких країнах світу відзначають 8 березня.

Що слід знати про День чоловіків у Польщі

Вже за кілька днів, 10 березня, у Польщі святкують День чоловіків. Його відмінність з Міжнародним чоловічим днем полягає у тому, що воно пов'язане з пам'яттю Сорока мучеників Себасти, яких вшановує католицька церква.

Однак у сучасний період відзначається не тільки як день пам'яті мучеників, а і як визнання досягнень чоловіків в різних сферах. Він менш популярний, ніж День жінок, проте у деяких родинах в Польщі цього дня дарують маленькі подарунки або влаштовують родинні обіди на честь чоловіків.