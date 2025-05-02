1 мая хамасин пронесся по столице – Каиру. Теперь песчаная буря пошла в другие регионы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на National.

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Что случилось

Во время песчаной бури небо в Каире стало желтым, создав опасные условия для местных жителей.

Особенно пострадали отдаленные районы столичного региона, которые окружены пустынями, в частности Новый Каир и город имени 6 Октября.

Anadolu пишет, что ветер над Каиром уже ослаб, и движется к Синаю.

Песчаные бури ожидают в большей части страны

Во вторник, 29 апреля, Египетское метеорологическое управление (EMA) объявило о сильной непогоде, предупредив о ветре со скоростью 40 – 60 километров в час с порывами до 80 километров в час.

Власти посоветовали людям избегать нестабильных конструкций, носить маски на улице и быть чрезвычайно осторожными при управлении автомобилем из-за плохой видимости.

Ожидается, что шторм затронет большую часть Египта, включая: Большой Каир, Северный Верхний Египет, Суэцкий канал, Синайский полуостров и Суэцкий залив.

EMA также прогнозирует дожди и грозы, особенно на северном побережье страны. Небольшой или умеренный дождь также ожидается в Большом Каире, Северном Синае и городах Суэцкого канала.

По данным агентства, морская деятельность в Суэцком заливе, вероятно, будет нарушена, а волны будут достигать 3 метров.