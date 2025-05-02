1 травня хамасін пронісся столицею – Каїром. Тепер піщана буря пішла в інші регіони. Про це пише 24 Канал із посиланням на National.

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Що трапилось

Під час піщаної бурі небо у Каїрі стало жовтим, створивши небезпечні умови для місцевих жителів.

Особливо постраждали віддалені райони столичного регіону, які оточені пустелями, зокрема Новий Каїр та місто імені 6 Жовтня.

Anadolu пише, що вітер над Каїром вже ослаб, та рухається до Синаю.

Піщані бурі очікують у більшій частині країни

У вівторок, 29 квітня, Єгипетське метеорологічне управління (EMA) оголосило про сильну негоду, попередивши про вітер зі швидкістю 40 – 60 кілометрів на годину з поривами до 80 кілометрів на годину.

Влада порадила людям уникати нестабільних конструкцій, носити маски на вулиці та бути надзвичайно обережними під час керування автомобілем через погану видимість.

Очікується, що шторм торкнеться більшої частини Єгипту, враховуючи: Великий Каїр, Північний Верхній Єгипет, Суецький канал, Синайський півострів та Суецьку затоку.

EMA також прогнозує дощі та грози, особливо на північному узбережжі країни. Невеликий або помірний дощ також очікується у Великому Каїрі, Північному Синаї та містах Суецького каналу.

За даними агентства, морська діяльність у Суецькій затоці, ймовірно, буде порушена, а хвилі сягатимуть 3 метрів.