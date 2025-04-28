Говорится об исландцах. Исторически сложилось так, что население на острове было настолько мало, что фамилии были просто ненужны. Но есть еще одна причина такого решения, пишет 24 Канал.

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У жителей Исландии нет фамилий

В Исландии система именования отчеством отражает особое культурное наследие, где фамилии происходят именно от имени отца. Например, если человек по имени Йон Эйнарсон имеет сына по имени Олафур, фамилия ребенка не будет Эйнарсон. Вместо этого она будет иметь форму Йонссон, что на исландском языке означает "сын Йона". Аналогично, дочери будут иметь суффикс "доттир", что означает "дочь".

Например:

Хаукур Томассон – Хаукур, сын Томаса (Хаукур Томасович);

Бьорк Гудмундсдоттир – Бьорк Гудмундивна;

Линда Петурсдоттир – Линда Петуровна (дочь Петура).

В Исландии люди с одинаковыми именами и отчеством различаются по имени их деда. Так, полное обращение включает имя, отчество и отчество деда. Например, человек по имени Йон Эйнарсон Петурссон – Йон, сын Эйнара, сына Петура.

В Исландии для обращения к какому-то человеку используется только его имя.



Исландцы не имеют фамилий / Фото Unsplash

Есть ли такая традиция в других странах

Такая традиция использования отчеств когда-то была широко распространена в других скандинавских регионах. Хотя она была отменена в большинстве стран, в Исландии сохранилась по сей день.

При этом сейчас Дания, Норвегия и Швеция снова вводят возможность для людей использовать отчества вместо традиционных фамилий.

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