Мовиться про ісландців. Історично склалося так, що населення на острові було настільки мале, що прізвища були просто непотрібні. Але є ще одна причина такого рішення, пише 24 Канал.

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У жителів Ісландії немає прізвищ

В Ісландії система іменування по батькові відображає особливу культурну спадщину, де прізвища походять саме від імені батька. Наприклад, якщо чоловік на ім'я Йон Ейнарсон має сина на ім'я Олафур, прізвище дитини не буде Ейнарсон. Натомість воно матиме форму Йонссон, що ісландською мовою означає "син Йона". Аналогічно, дочки матимуть суфікс "доттір", що означає "дочка".

Наприклад:

Хаукур Томассон – Хаукур, син Томаса (Хаукур Томасович);

Бьорк Гудмундсдоттір – Бьорк Гудмундівна;

Лінда Петурсдоттір – Лінда Петурівна (дочка Петура).

В Ісландії люди з однаковими іменами та по батькові розрізняються за іменем їхнього діда. Так, повне звертання включає ім'я, по батькові та по батькові діда. Наприклад, людина на ім'я Йон Ейнарсон Петурссон – Йон, син Ейнара, сина Петура.

В Ісландії для звернення до якоїсь людини використовується лише його ім'я.



Ісландці не мають прізвищ / Фото Unsplash

Чи є така традиція в інших країнах

Така традиція використання імен по батькові колись була широко поширена в інших скандинавських регіонах. Хоча вона була скасована в більшості країн, в Ісландії збереглася донині.

При цьому зараз Данія, Норвегія та Швеція знову запроваджують можливість для людей використовувати імена по батькові замість традиційних прізвищ.

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