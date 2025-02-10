10 февраля, 10:27
6 разных способов сказать "я не знаю" на польском языке
Польский язык чрезвычайно богат. В частности существует 6 различных способов сказать "я не знаю", что точно пригодится туристу.
О различных вариантах "я не знаю" на польском языке рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео @onpolish.
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6 способов сказать "я не знаю" на польском
Проще всего сказать "я не знаю" – nie wiem. Однако если хотите удивить поляков, то можно воспользоваться аналогами:
- Nie mam pojęcia – Не имею понятия;
- Skąd mam wiedzieć? – Откуда я знаю?;
- Nie ogarniam – Не врубаюсь;
- Nie kumam – Не понял;
- Nie czaję – Не догоняю;
- Nie kapuję – Не шарю.
Итак, теперь в случае, если у вас, например, спросят дорогу, вы сможете использовать аж 6 вариантов. Хотя с незнакомцами все же советуем использовать "nie wiem".
Поляки активно используют сленг. Ранее мы рассказывали о грубых выражениях и проклятиях на польском языке.