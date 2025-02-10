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Закордон Жизнь за границей 6 разных способов сказать "я не знаю" на польском языке
10 февраля, 10:27
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6 разных способов сказать "я не знаю" на польском языке

Анастасия Кушпит

Польский язык чрезвычайно богат. В частности существует 6 различных способов сказать "я не знаю", что точно пригодится туристу.

О различных вариантах "я не знаю" на польском языке рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео @onpolish.

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6 способов сказать "я не знаю" на польском

Проще всего сказать "я не знаю" – nie wiem. Однако если хотите удивить поляков, то можно воспользоваться аналогами:

  • Nie mam pojęcia – Не имею понятия;
  • Skąd mam wiedzieć? – Откуда я знаю?;
  • Nie ogarniam – Не врубаюсь;
  • Nie kumam – Не понял;
  • Nie czaję – Не догоняю;
  • Nie kapuję – Не шарю.

Итак, теперь в случае, если у вас, например, спросят дорогу, вы сможете использовать аж 6 вариантов. Хотя с незнакомцами все же советуем использовать "nie wiem".

Поляки активно используют сленг. Ранее мы рассказывали о грубых выражениях и проклятиях на польском языке.