В Украине распространенной практикой является фото и видеосъемка дорожно-транспортных происшествий и размещение их в Интернете. Однако, в некоторых странах ЕС, в частности в Польше, такие действия могут привести к значительным правовым последствиям.

Украинцев предупредили о возможности сурового наказания, в частности штраф до 50 000 гривен, если они будут заниматься такой деятельностью в Польше. В отдельных случаях – могут даже лишить свободы, пишет 24 Канал со ссылкой на Экономические новости.

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Какой штраф за съемку на месте ДТП в Польше?

В Польше действует строгий запрет на фото- и видеофиксацию жертв дорожно-транспортных происшествий. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 4 000 злотых (примерно 46 000 гривен) или лишены свободы на срок до 2 лет.

Следует отметить, что ответственность наступает только за факт съемки места ДТП с участием пострадавших, независимо от того, будут ли эти кадры опубликованы.

Особенно суровые наказания предусмотрены для тех, кто снимает пострадавших на месте ДТП. Такие действия расцениваются как посягательство на неприкосновенность частной жизни и человеческое достоинство в моменты особой уязвимости.

Украинцам, которые проживают или путешествуют по Польше, следует помнить: то, что может казаться приемлемым или даже повседневным в Украине, за рубежом может повлечь суровое наказание,

– говорится в сообщении.

Также польское законодательство обязывает граждан оказывать помощь жертвам несчастных случаев, а невыполнение этой обязанности влечет за собой штрафы или тюремное заключение. Помогать лично – необязательно, но следует сразу обращаться в службы экстренной помощи и сообщать об инциденте.

К слову, в 2025 году украинцев в Польше ждут изменения.