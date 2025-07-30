Українців попередили про можливість суворого покарання, зокрема штраф до 50 000 гривень, якщо вони займатимуться такою діяльністю в Польщі. В окремих випадках – можуть навіть позбавити волі, пише 24 Канал з посиланням на Економічні новини.

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Який штраф за зйомку на місці ДТП в Польщі?

У Польщі діє сувора заборона на фото- та відеофіксацію жертв дорожньо-транспортних пригод. Порушники можуть бути оштрафовані на суму до 4 000 злотих (приблизно 46 000 гривень) або позбавлені волі на строк до 2 років.

Слід зазначити, що відповідальність настає лише за факт знімання місця ДТП за участю постраждалих, незалежно від того, чи будуть ці кадри опубліковані.

Особливо суворі покарання передбачені для тих, хто знімає постраждалих на місці ДТП. Такі дії розцінюються як посягання на недоторканність приватного життя та людську гідність у моменти особливої вразливості.

Українцям, які проживають або подорожують Польщею, слід пам'ятати: те, що може здаватися прийнятним або навіть повсякденним в Україні, за кордоном може спричинити суворе покарання,

– йдеться в повідомленні.

Також польське законодавство зобов'язує громадян надавати допомогу жертвам нещасних випадків, а невиконання цього обов'язку тягне за собою штрафи або тюремне ув'язнення. Допомагати особисто – необов'язково, але слід одразу звертатися до служб екстреної допомоги й повідомляти про інцидент.

До слова, у 2025 році на українців в Польщі чекають зміни.