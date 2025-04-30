В частности, таким занимались некоторые парижские кафе и рестораны. Они подают туристам дешевое вино, чаще всего побакально, но взимают с них премиальную цену. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Рестораны в Париже обманывают туристов с вином

Расследование выявило тревожную тенденцию в парижских бистро и брассери, где клиенты часто не замечают, когда премиальное сабли, которое обычно стоит около 9 евро за бокал, подменяют более дешевым совиньоном, что стоит около 5 евро. Это выяснилось, когда два сомелье под видом англоязычных туристов посетили разные заведения и обнаружили подмену вин.

Впоследствии официанты во многих ресторанах и барах признали распространенность такой практики, особенно в местах, которые часто посещают туристы.

Вы можете подавать вино, какое хотите. У людей нет чувства вкуса, чтобы его распознать... Сомелье знает разницу, но турист понятия не имеет. Иногда я даже выливаю остатки вина в одну бутылку,

– рассказала официантка с 30-летним опытом работы.

Между тем другой официант отметил, что ему приказали подавать более дешевое вино, чтобы не открывать более дорогую бутылку, которая могла бы испортиться, если ее оставить открытой.

Их немного, но они влияют на репутацию

Эльзасский винодел Жером Бауэр, возглавляющий Национальную конфедерацию производителей вина AOC, выразил обеспокоенность относительно влияния мошеннических практик в винодельческой отрасли. Он охарактеризовал этих нарушителей как "очень маленькую маргинальную группу", но подчеркнул, что их действия наносят значительный ущерб сектору.

Обман клиента бьет по нам, производителям, потому что клиент, который заказал вино Côte du Rhône и получил вино Bordeaux, вероятно, будет разочарован и может отказаться от этого вина в будущем,

– объяснил он Le Parisien.

Эксперты Le Parisien советуют туристам, которые посещают Париж, убедиться, что вино наливают из бутылки в их присутствии, а этикетку четко видно, как того требует закон.

К слову, максимальное наказание за обман клиентов с вином – 3 года тюрьмы и штраф в размере 30 000 евро.

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