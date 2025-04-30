Зокрема, таким займалися деякі паризькі кафе і ресторани. Вони подають туристам дешеве вино, найчастіше побакально, але стягують з них преміальну ціну. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times.

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Ресторани в Парижі дурять туристів із вином

Розслідування виявило тривожну тенденцію в паризьких бістро та брассері, де клієнти часто не помічають, коли преміальне шаблі, яке зазвичай коштує близько 9 євро за келих, підміняють дешевшим совіньйоном, що коштує близько 5 євро. Це з'ясувалося, коли двоє сомельє під виглядом англомовних туристів відвідали різні заклади та виявили підміну вин.

Згодом офіціанти в багатьох ресторанах і барах визнали поширеність такої практики, особливо в місцях, які часто відвідують туристи.

Ви можете подавати вино, яке хочете. У людей немає почуття смаку, щоб його розпізнати... Сомельє знає різницю, але турист гадки не має. Іноді я навіть виливаю залишки вина в одну пляшку,

– розповіла офіціантка з 30-річним досвідом роботи.

Тим часом інший офіціант зазначив, що йому наказали подавати дешевше вино, щоб не відкривати дорожчу пляшку, яка могла б зіпсуватися, якщо її залишити відкритою.

Їх небагато, але вони впливають на репутацію

Ельзаський винороб Жером Бауер, який очолює Національну конфедерацію виробників вина AOC, висловив занепокоєння щодо впливу шахрайських практик у виноробній галузі. Він схарактеризував цих порушників як "дуже маленьку маргінальну групу", але підкреслив, що їхні дії завдають значної шкоди сектору.

Обман клієнта б'є по нас, виробниках, тому що клієнт, який замовив вино Côte du Rhône і отримав вино Bordeaux, ймовірно, буде розчарований і може відмовитися від цього вина в майбутньому,

– пояснив він Le Parisien.

Експерти Le Parisien радять туристам, які відвідують Париж, переконатися, що вино наливають з пляшки в їхній присутності, а етикетку чітко видно, як того вимагає закон.

До слова, максимальне покарання за обман клієнтів із вином – 3 роки в'язниці та штраф у розмірі 30 000 євро.

Тим часом хорватський острів Хвар запровадив дрес-код для туристів.