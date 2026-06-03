Скандальную норму о выезде мужчин в Германии признали ошибкой: что будет дальше
Восстановленная в Германии норма воинского учета, которая требовала от мужчин сообщать о длительном пребывании за границей и получать соответствующее разрешение, вызвала широкий общественный резонанс. После критики со стороны юристов и общественности Министерство обороны ФРГ фактически признало, что введение этого правила было ошибочным.
Как сообщают немецкие СМИ, пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ заявила, что введение обязанности сообщать об изменении места жительства или длительный выезд из страны в нынешней форме, вероятно, было "ошибкой" или по крайней мере "неточностью".
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Что этому предшествовало?
Причиной дискуссии стали изменения в законодательство о военной службе, которые вступили в силу в начале года. Они фактически восстановили норму, действовавшую еще до отмены обязательного призыва. Согласно ей, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны были получать разрешение от карьерных центров Бундесвера для выезда за пределы страны на срок более 3 месяцев.
В апреле нововведение вызвало волну критики со стороны общественности и правозащитников. В ответ министр обороны Германии Борис Писториус издал специальное распоряжение, которое фактически освободило всех граждан от этого требования. Однако впоследствии научная служба Бундестага пришла к выводу, что такое решение могло выходить за пределы полномочий министра.
Юристы парламента указали, что урегулирование вопроса воинского учета требует законодательных изменений, а не единоличных решений руководителя оборонного ведомства. На фоне критики Министерство обороны уже подготовило новый законопроект.
Нововведение в Германии вызвало волну критики со стороны общественности / Фото Unsplash
Что известно о новом документе?
Документ предусматривает, что требование получать разрешение на длительный выезд за границу будет действовать только в случае объявления состояния напряженности или военного положения. Впрочем, для вступления в силу новых правил их еще должен одобрить Бундестаг.
Сроки рассмотрения законопроекта пока не определены. Ситуация стала очередным испытанием для оборонного ведомства Германии, которое в последнее время активно проводит реформу системы военной службы и резерва на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.
Как Германия готовится к потенциальному конфликту в Европе?
- Главнокомандующий сухопутных войск Германии, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, сообщил, что украинские военные инструкторы присоединятся к подготовке немецких подразделений в рамках усиления обороноспособности страны.
- По его словам, до 2029 года Бундесвер будет учитывать опыт Украины в противостоянии российской армии, а украинские специалисты будут передавать практические боевые наработки в учебных центрах.
- Параллельно немецкий автогигант Volkswagen переориентирует свой завод в Оснабрюке на производство компонентов для израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Это решение является частью более широкой тенденции привлечения гражданской промышленности к оборонным потребностям в Европе.