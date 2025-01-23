Кто-то бросил эту статую в мешке для мусора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Греции.

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Ценную статую случайно нашел местный житель

32-летний местный житель случайно обнаружил статую в мешке для мусора возле баков. Он сразу принес находку в отделение полиции.

Это мраморная статуя женщины без головы высотой 80 сантиметров. Правоохранители связались с археологом, который подтвердил, что произведение подпадает под охранный статус.



Статуя, которую нашли возле свалок в Греции / Полиция Греции

Статую изъяли сотрудники бюро защиты культурного наследия Департамента борьбы с торговлей людьми и товарами. Они начали расследование по факту обнаружения произведения античного искусства.

Мужчину, который принес статую в полицию, допросили. После этого его отпустили без предъявления обвинений.

Между тем памятник отправили в Управление уголовных расследований Северной Греции для лабораторного исследования. Затем она перейдет в компетентный Эфорат древностей для исторической оценки и хранения.