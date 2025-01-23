Хтось покинув цю статую в мішку для сміття. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення пресслужби поліції Греції.

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Цінну статую випадково знайшов місцевий

32-річний місцевий житель випадково виявив статую у мішку для сміття біля баків. Він одразу приніс знахідку у відділок поліції.

Це мармурова статуя жінки без голови висотою 80 сантиметрів. Правоохоронці зв'язались з археологом, який підтвердив, що витвір підпадає під охоронний статус.



Статуя, яку знайшли біля смітників у Греції / Поліція Греції

Статую вилучили співробітники бюро захисту культурної спадщини Департаменту боротьби з торгівлею людьми та товарами. Вони розпочали розслідування за фактом виявлення твору античного мистецтва.

Чоловіка, який приніс статую до поліції, допитали. Після цього його відпустили без висунення звинувачень.

Тим часом пам'ятку відправили до Управління кримінальних розслідувань Північної Греції для лабораторного дослідження. Потім вона перейде до компетентного Ефорату старожитностей для історичної оцінки та зберігання.