Природное явление зафиксировали в субботу днем. 30-метровый столб пыли пронесся вдоль улицы Грейт-Анкоутс. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Manchester Evening News.

Смотрите также Трамп переименует залив, который не принадлежит США

По Манчестеру пронесся "пылевой дьявол"

Метеорологи объяснили, что это был пылевой вихрь, который в Америке называют "пылевым дьяволом". Он возникает довольно редко, особенно в городах.

Я просто увидел, как пыль поднимается вверх. Это было темное облако, и сначала я подумал, что это взрыв, но на самом деле я не услышал никакого шума. Я замер. Я не знал, что делать, и когда он поднимался все выше и выше, я достал телефон и начал снимать это на видео. Это, видимо, закончилось за минуту. Все произошло очень быстро,

– сказал один из очевидцев.

Еще один житель Манчестера заявил, что "это было что-то невероятное" и он никогда не видел чего-то подобного.

Пылевой вихрь в центре Манчестера: смотрите видео

Разработчик веб-сайтов Питер Дэвид МакХью находился в своей квартире на пятом этаже, когда вдруг заметил, что в его квартире стало очень темно.

Я был внутри, был довольно солнечный день, и вдруг меня погрузила в темноту. Я выглянул, и там было это возвышающееся облако пыли. Я вскочил и подумал: "Это торнадо или что-то такое". Я взял телефон и сумел поймать его конец. Потом оно просто рассеивалось,

– рассказал он.

Следует отметить, что пылевой вихрь – это не торнадо. Это заполненный пылью вихрь воздуха, который образуется в результате контрастов температур на разных поверхностях. Если там есть пыль и мусор, то возникает такой эффект.

Чаще всего они встречаются в пустынных и полузасушливых районах, где земля сухая, а высокие температуры поверхности создают сильные восходящие потоки воздуха.

Тем временем в другой части планеты, на Филиппинах, началось извержение вулкана. Власти повысили уровень тревоги.