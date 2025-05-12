Природне явище зафіксували у суботу вдень. 30-метровий стовп пилу пронісся вздовж вулиці Грейт-Анкоутс. Про це пише 24 Канал із посиланням на Manchester Evening News.

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Манчестером пронісся "пиловий диявол"

Метеорологи пояснили, що це був пиловий вихор, який в Америці називають "пиловим дияволом". Він виникає досить рідко, особливо у містах.

Я просто побачив, як пил здіймається вгору. Це була темна хмара, і спочатку я подумав, що це вибух, але насправді я не почув жодного шуму. Я завмер. Я не знав, що робити, і коли він піднімався все вище і вище, я дістав телефон і почав знімати це на відео. Це, мабуть, закінчилося за хвилину. Все сталося дуже швидко,

– сказав один з очевидців.

Ще один житель Манчестера заявив, що "це було щось неймовірне" і він ніколи не бачив чогось подібного.

Пиловий вихор у центрі Манчестера: дивіться відео

Розробник вебсайтів Пітер Девід МакХ'ю перебував у своїй квартирі на п'ятому поверсі, коли раптом помітив, що в його квартирі стало дуже темно.

Я був усередині, був досить сонячний день, і раптом мене занурила в темряву. Я визирнув, і там була ця височіюча хмара пилу. Я схопився і подумав: "Це торнадо чи щось таке". Я взяв телефон і зумів зловити його кінець. Потім воно просто розсіювалося,

– розповів він.

Слід зазначити, що пиловий вихор – це не торнадо. Це заповнений пилом вихор повітря, який утворюється внаслідок контрастів температур на різних поверхнях. Якщо там є пил та сміття, то виникає такий ефект.

Найчастіше вони зустрічаються в пустельних та напівпосушливих районах, де земля суха, а високі температури поверхні створюють сильні висхідні потоки повітря.

Тим часом в іншій частині планети, на Філіппінах, почалося виверження вулкана. Влада підвищила рівень тривоги.