Видео необычных гостей быстро разошлось по соцсетям, вызвав интерес как горожан, так и ученых. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на DR.

Почему это важно?

Датский биолог Карл Кинзе из Государственного музея естественной истории назвал наблюдение "сенсацией на сенсации". По его словам, такое раньше не фиксировали во внутренних водах Дании.

Другой морской биолог, Майкл Хансен, предполагает, что дельфины могли попасть в Копенгаген, следуя за косяком рыбы, например, сельди.

В порту датской столицы Копенгагена заметили двух дельфинов: смотрите видео

Что этому предшествовало?

До этого дельфинов в Дании замечали только у побережья, в частности в районе Хельсингера на северо-восточном острове Зеландия.

Заметим, что на международном уровне вопрос защиты дельфинов активно регулируют. Так, в 2024 году Европейская комиссия одобрила план временного закрытия Бискайского залива для крупных рыболовных судов, чтобы предотвратить случайный вылов этих морских млекопитающих.

Ранее, в 2023 году, французский суд также обязал власти временно закрыть районы рыболовства в заливе для сохранения дельфинов.

В Исландии впервые с 2016-го заметили белого медведя: что было дальше?

В северо-западном регионе исландского Вест-фьорда был замечен медведь, что встревожило местную жительницу. Появление белого медведя в этом регионе является редкостью, ведь они не являются местными жителями Исландии, но иногда дрейфуют по льду из Гренландии. Последний случай появления белого медведя в Исландии зафиксирован в 2016 году.

К сожалению, полиция смертельно ранила белого медведя, который напугал пожилую жительницу, находясь вблизи ее коттеджа. Полиция проконсультировалась с Агентством по охране окружающей среды, которое отказалось помочь в транспортировке животного, из-за чего приняли решение об эвтаназии медведя.