Как сообщает Bangkok Post, с вечера 25 июля боевые столкновения происходят в провинциях Трат и Чантабури, передает 24 Канал.

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Что известно о расширении зоны боевых действий между Таиландом и Камбоджей?

The Moscow Times тем временем отмечает, таким образом фронт приближается к популярным среди россиян курортам – Паттайе и Бангкоку. Первый город расположен всего в 150 километрах от упомянутых выше провинций, второй – в 200 километрах.

Так, в пятницу, 25 июля, командование обороны приграничья Чантабури и Трат продлило действие военного положения в этих провинциях.

По данным Морской оперативной группы Трату, камбоджийские войска в 5:10 утра 26 июля зашли на три участка на территории Таиланда. Военно-морские силы Таиланда оперативно отреагировали и к 5:40 оттеснили противника.

После столкновения морские силы Первого флота под командованием пограничного штаба Чантабури – Трат направили четыре патрульных корабля в поддержку операции в районах Ко Кут и Бан Хат Лек, округ Кхлонг Яй. В состав сил вошли быстроходные пушечные катера и патрульные лодки, способные оказать огневую поддержку в течение минуты.

Губернатор Трату Наттапхонг Сангунджит сообщил об эвакуации жителей в приграничных районах округов Муанг, Бо Рай и Кхлонг Яй.