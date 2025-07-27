Як повідомляє Bangkok Post, з вечора 25 липня бойові зіткнення відбуваються в провінціях Трат і Чантабурі, передає 24 Канал.

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Що відомо про розширення зони бойових дій між Таїландом і Камбоджею?

The Moscow Times тим часом зазначає, що у такий спосіб фронт наближається до популярних серед росіян курортів – Паттайї та Бангкока. Перше місто розташоване всього за 150 кілометрів від згаданих вище провінцій, друге – за 200 кілометрів.

Так, у п'ятницю, 25 липня, командування оборони прикордоння Чантабурі та Трат продовжило дії воєнного стану в цих провінціях.

За даними Морської оперативної групи Трату, камбоджійські війська о 5:10 ранку 26 липня зайшли на три ділянки на території Таїланду. Військово-морські сили Таїланду оперативно відреагували й до 5:40 відтіснили супротивника.

Після зіткнення морські сили Першого флоту під командуванням прикордонного штабу Чантабурі – Трат направили чотири патрульні кораблі на підтримку операції у районах Ко Кут та Бан Хат Лек, округ Кхлонг Яй. До складу сил увійшли швидкохідні гарматні катери та патрульні човни, здатні надати вогневу підтримку протягом хвилини.

Губернатор Трату Наттапхонг Сангунджит повідомив про евакуацію жителів у прикордонних районах округів Муанг, Бо Рай та Кхлонг Яй.