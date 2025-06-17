Необычная проблема возникла на Аликуде – самом западном острове Эолийского архипелага. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как козы превратились в проблему

В Аликуде проживают лишь около 100 жителей – и на одного местного приходится аж 6 диких коз.

Так, по последним подсчетам на острове зафиксировано около 600 диких коз. Туристы, которые посещают сицилийский остров, основном в восторге от этих животных, но местным жителям они наносят большой ущерб.

В частности они подходят к домам, съедают кактусы, оливковые деревья и каперсы, разрушают каменные стены террас, и буквально жуют многолетние кустарники и растения природного заповедника.

Некоторые животные блокируют туристам тропы, пугая их.

В прошлом году власти наняли компанию, которая должна была выловить коз, но она "сдалась" через неделю. Поэтому сейчас власти рассматривают возможность уничтожения животных.

Они едят все, они опасны. Я хотел этого избежать, но уничтожение – единственный выход, а альтернативой является уничтожение острова,

– сказал Джованни Делл'Аква, сицилийский чиновник по развитию сельских районов.

Сейчас к отстрелу коз готовится группа из почти 30 местных охотников. Уничтожение животных может начаться в конце туристического сезона.

Местные жители поддерживают это решение, считая это единственным выходом из ситуации.

К слову, в начале марта другой итальянский город призвал объявить чрезвычайное положение из-за нашествия мошек.