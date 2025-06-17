Незвична проблема виникла на Алікуді – найзахіднішому острові Еолійського архіпелагу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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В Алікуді проживають лише близько 100 жителів – і на одного місцевого припадає аж 6 диких кіз.

Так, за останніми підрахунками на острові зафіксовано біля 600 диких кіз. Туристи, які відвідують сицилійський острів, здебільшого у захваті від цих тварин, але місцевим жителям вони завдають неабияких збитків.

Зокрема вони підходять до будинків, з'їдають кактуси, оливкові дерева та каперси, руйнують кам'яні стіни терас, й буквально жують багаторічні чагарники та рослини природного заповідника.

Деякі тварини блокують туристам стежки, лякаючи їх.

Минулого року влада найняла компанію, яка повинна була виловити кіз, але вона "здалася" через тиждень. Тож зараз влада розглядає можливість знищення тварин.

Вони їдять усе, вони небезпечні. Я хотів цього уникнути, але знищення – єдиний вихід, а альтернативою є знищення острова,

– сказав Джованні Делл'Аква, сицилійський чиновник з розвитку сільських районів.

Наразі до відстрілу кіз готується група з майже 30 місцевих мисливців. Знищення тварин може розпочатися наприкінці туристичного сезону.

Місцеві жителі підтримують це рішення, вважаючи це єдиним виходом із ситуації.

До слова, на початку березня інше італійське місто закликало оголосити надзвичайний стан через нашестя мошок.