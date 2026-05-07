Крадуть посеред білого дня: українка попередила про популярні шахрайські схеми у Парижі

Українка, що переїхала до Парижа, зізналася, що лише за перші пів року її грабували тричі. Тож вона розповіла, яких саме шахрайських схем варто остерігатися.

Париж – це неймовірно красиве місто. Та поки ви оглядаєте визначні пам'ятки й насолоджуєтеся архітектурою, крадії можуть обчищати ваші кишені. Тож українка попередила, які шахрайські схеми справді популярні у Франції та як їх уникнути, повідомляє karyna_tsymbuk.

Яких шахрайських схем у Франції варто остерігатися?

Крадіжки у метро

На деяких станціях та цілих лініях метро у Парижі шахраїв та грабіжників неймовірно багато. І це настільки серйозна проблема, що часом навіть водій потяга оголошує, що на станції є крадії, пише Hotels.

Одного разу українка спіймала крадіїв прямо в момент, коли вони намагалися витягнути щось з сумки француженки в годину пік. Втім, це їх не зупинило, і навіть коли їх викрили, вони й далі продовжили тягнутися до сумки.

Телефони у метро

Якщо вам потрібно проїхатися на метро у Парижі, але єдині вільні місця – біля виходу з вагона, ніколи не тримайте у руках телефон.

Не стійте і не сидіть біля дверей з телефоном. Тому що його вихоплюють і тікають, і до побачення,

– поділилася блогерка.

Балакучі незнайомці

Також дівчина попередила, що якщо хтось наполегливо просить у вас гроші, цигарку, чи намагається "заговорити зуби", краще не говорити з такими людьми. Бо в той час, як з вами говорять, спільник шахрая вже може "обчищати" ваші кишені.

Або як було у моїй ситуації: хлопець підійшов до мене, попросив грошей, через секунду вдарив мене в плече, зірвав з мене підвіску і утік,

– додала українка.

Також вона порадила триматися подалі від 10, 11, 18 та 20 районів Парижа, адже саме там крадіжки найбільш ймовірні.

