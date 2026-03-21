Ніколи не робіть цього у Франції: українка розкрила "неписані правила" країни
- У Франції потрібно чекати, поки офіціант вкаже на вільний столик, а не сідати самому.
- Американо у Франції означає алкогольний коктейль, тому краще не замовляти його, якщо хочете чорну каву.
Перед поїздкою чи переїздом до Франції українцям слід запам'ятати кілька елементарних правил, аби перебування там було максимально комфортним.
Туристи часто не знають про деякі особливі правила поведінки у Франції, а тому вчиняють кілька дуже поширених помилок. І про те, як їх уникнути, розповідає mira.proparis.
Що не варто робити у Франції?
Не сідайте самі у закладах
Для українців дуже звичною справою є зайти до закладу та всадовити себе самостійно – а ось у Франції обов'язково потрібно чекати, поки підійде офіціант чи адміністратор закладу та вкаже на вільний столик.
Сідати самим не варто навіть у випадку, якщо ви бачите, що вільних місць вистачає.
Не замовляйте американо
Якщо ви хочете випити чорної кави, американо у Франції краще не замовляти – адже принесуть зовсім інший напій.
Річ у тому, що у французів заведено американо називати алкогольний коктейль-аператив на основі червоного вермуту,
– поділилася українка.
Не їжте першими в гостях
Якщо у Франції хтось запросить вас до себе додому, їсти першим у гостях вважатиметься дуже неввічливим. Спершу потрібно дочекатися, поки усіх запросять до столу та запропонують пригощатися.
Не забувайте про ввічливість
Її українка радить взагалі викрутити на максимум – завжди вітатися у закладах, прощатися, дякувати.
Цікаво! Франція – це одна з найпопулярніших країн світу для подорожей. Щороку її відвідує від 90 до 100 мільйонів людей, пише Road Genius.
