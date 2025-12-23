Що подають на Святвечір у Польщі: незвичні традиції країни на Різдво

Різдво – це саме те свято, під час якого найтісніше переплітаються давні традиції та сучасні віяння. У Польщі це свято відзначають 25 грудня.

Чимало польських традицій на Різдво нагадують українські – але є й кілька цікавих відмінностей. Зокрема, не всі знають, що таке "вігілія" – важлива частина святкування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Culture.pl.

Цікаво Вийшов на роботу – плати штраф: в який день у Польщі категорично заборонили працювати

Які є цікаві традиції у Польщі на Різдво?

У Польщі, як і в багатьох інших країнах, велике значення у святкуванні відіграє ялинка – традиція прикрашати дерево бере свій початок ще з позаминулого століття. До слова, польські ялинки часто прикрашають не тільки іграшками, але і їстівними смаколиками – яблуками, цукерками, горіхами, печивом, а також солом'яними зірками.

Прикраси вішають не просто так – вони символізують родючість. Ялинку ставлять поряд зі столом на Святвечір, а під неї розміщують ясла Ісуса, що відомі як żłóbek.

Але підготовка до Різдва у Польщі починається не з прикрашання ялинки, а з чотиритижневого різдвяного посту, Адвенту. Віряни в цей період моляться, сповідаються та займаються благодійністю. Втім, найвідоміший атрибут посту – спеціальний вінок з чотирма свічками. Їх запалюють кожної неділі почергово. Такі свічки побачити можна не лише у костелах, але й оселях вірян.

А ось саме на Святвечір можна побачити чимало цікавих традицій.

Очікування першої зірки у небі . Багато поляків 24 грудня сідають за стіл лише тоді, коли на небі з'явиться перша зірка. Традиція нагадує про Вифлеємську зорю, що вела волхвів до місця народження Христа.

. Багато поляків 24 грудня сідають за стіл лише тоді, коли на небі з'явиться перша зірка. Традиція нагадує про Вифлеємську зорю, що вела волхвів до місця народження Христа. Ділення облаткою . Облатка – це тоненький прісний коржик, що роблять з борошна та води, і на ньому витиснені релігійні зображення. Під час трапези на Святвечір кожен учасник отримує одну облатку та ділиться нею з усіма присутніми. Ритуал відбувається ще до початку їжі, і під час нього можна обмінюватися побажаннями.

. Облатка – це тоненький прісний коржик, що роблять з борошна та води, і на ньому витиснені релігійні зображення. Під час трапези на Святвечір кожен учасник отримує одну облатку та ділиться нею з усіма присутніми. Ритуал відбувається ще до початку їжі, і під час нього можна обмінюватися побажаннями. Порожнє місце за столом . У Польщі заведено на Святвечір залишати одне місце за столом порожнім – на випадок, якщо завітає знедолена людина та попросить про притулок. Традиція вимагає, аби самотніх чужинців приймали і ставилися до них, як до вечері – хоча в наші дні трапляється таке нечасто.

. У Польщі заведено на Святвечір залишати одне місце за столом порожнім – на випадок, якщо завітає знедолена людина та попросить про притулок. Традиція вимагає, аби самотніх чужинців приймали і ставилися до них, як до вечері – хоча в наші дні трапляється таке нечасто. Пісна вечеря. Напередодні Різдва поляки утримують від м'яса та міцних напоїв, тож на столі є багато риби.

Які страви мають бути на Святвечір?

Коли увечері родини по всій Польщі збираються на Вігілію, тобто Святвечір, на столі мають бути традиційні дванадцять пісних страв. Ось вони:

борщ з вушками;

вареники з капустою та грибами;

кутя;

оселедець;

узвар;

голубці з гречкою та грибами;

грибний суп;

короп;

локшина з маком, горіхами й медом;

капуста з горохом;

пампухи та пряники;

маківник.

Куди можна поїхати на Різдво за кордон?