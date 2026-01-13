Цього в Іспанії не роблять майже ніколи: українці сильно дивуються
- В Іспанії не заведено дарувати квіти, за винятком похоронів, в лікарні або при народженні дитини.
- В Іспанії вважається нормальним дарувати дві троянди, без обов'язкового правила щодо непарної кількості квітів.
Українка, що живе вже не один рік в Іспанії, помітила, що одна річ, яка для неї дуже звична, в Іспанії вважається дивиною.
В різних країнах звичаї дуже сильно відрізняються – і те, що видається абсолютно нормальним в Україні, в Іспанії багатьох може здивувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Що в Іспанії практично не роблять?
Українка Ірина, що живе в Іспанії вже кілька років, неабияк здивувалася, коли дізналася, що в Іспанії не заведено дарувати квіти.
Цим Іспанія точно відрізняється від України. Кажуть, що їх тут дарують або на похорон, або коли хтось в лікарні, або коли народилася дитина,
– поділилася українка.
Дівчина також поділилася, що її викладачка з іспанської сильно здивувалася, коли дізналася, що в Україні квіти дарують дуже часто – і незалежно від того, чи це свято, чи ні. А ще більше її здивували розміри букетів.
До слова, в Іспанії, вважається абсолютно нормальним принести замість букета всього дві троянди. В цій країні немає правила щодо того, що дарувати потрібно обов'язково непарну кількість квітів.
Що ще дивує українців в Іспанії?
Українка, що живе в Іспанії, розповіла, що більшість туристів навіть не здогадуються про рівень злочинності в країні. В Іспанії легко можуть поцупити і телефон, і навіть автівку – і у багатьох випадках поліція не може нічого зробити.
Окрім того, здивувало українку й те, як в Іспанії ставляться до дітей. Вона вважає, що це одна з причин, чому люди так хочуть переїхати до цієї країни.