Закордон Туризм Цю помилку роблять багато туристів: ось що ніколи не можна ввозити до ЄС
16 березня, 15:49
Марина Блохіна
Основні тези
  • До ЄС заборонено ввозити молочні та м'ясні продукти, за винятком сухого дитячого молока, спеціального харчування чи корму для тварин з країн ЄС, не більше 2 кг на людину.
  • Заборонено провозити матеріали, що пропагують насильство, отруйні речовини, зброю, а також певні ліки, такі як анальгін та препарати з барбітуратами, без відповідної документації.

Ніхто не хоче, аби частину речей конфіскували прямо на кордоні – або й відмовили у в'їзді до іншої країни. Для того, аби цього не сталося, слід перевірити свій багаж на наявність заборонених товарів та продуктів у ЄС.

Через провезення заборонених продуктів проходження кордону може забрати значно більше часу. І не всі українці знають, яку їжу, товари та ліки краще взагалі не брати з собою, пише Державна митна служба

Що не можна ввозити до ЄС?

Основна заборона, про яку завжди потрібно пам'ятати, стосується молочних та м'ясних продуктів. Усі такі товари на кордоні підлягатимуть утилізації – в тому числі канапки, спаковані у дорогу. А ось якщо спробуєте змовчати про такі товари, це може призвести до штрафу чи навіть до кримінальної відповідальності. 

Втім, є кілька винятків – а саме сухе дитяче молоко, спеціальне харчування чи корм для тварин, що потрібний з міркувань здоров'я. Та для цього вони мають походити з країн ЄС (за винятком Фарерських островів, Гренландії та Ісландії) і їхня кількість не має перевищувати обмеження у 2 кілограми на людину. 

Також не можна везти до ЄС:

  • матеріали, що пропагують насильство, війну та расизм;
  • отруйні та вибухонебезпечні речовини;
  • холодну та вогнепальну зброю й вибухові матеріали;
  • засоби самозахисту – наприклад, газовий балончик. 

Які ліки не можна везти до ЄС?

За наявності оригінального пакування  до ЄС можна провозити до 20 таблеток препаратів, але в деяких випадках потрібне не тільки воно, але також наявність інструкції та рецепту з печаткою і підписом лікаря, пише Zoll. До таких належать ці препарати:

  • Ацеторфін;
  • Бронхоцин;
  • Бронхолітин;
  • Буфотенін;
  • Ефедрин;
  • Інсоновін;
  • Каффетін;
  • Кетанов;
  • Тодтерпін;
  • Метокситоїн;
  • Нео Теофедрин;
  • Нурофен Плюс;
  • Седалгін;
  • Солутан;
  • Тефедрин-Н;
  • Терпінкод.

Окрім того, не можна везти до ЄС одні дуже звичні для українців ліки – а саме анальгін. У деяких країнах його продають тільки за рецептом, а в інших заборонили повністю. Додатково потрібно перевірити усі препарати, що містять барбітурати – у низці країн ЄС валокордин, барбовал, корвалол тощо опиняться під забороною. 

