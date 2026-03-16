Цю помилку роблять багато туристів: ось що ніколи не можна ввозити до ЄС
- До ЄС заборонено ввозити молочні та м'ясні продукти, за винятком сухого дитячого молока, спеціального харчування чи корму для тварин з країн ЄС, не більше 2 кг на людину.
- Заборонено провозити матеріали, що пропагують насильство, отруйні речовини, зброю, а також певні ліки, такі як анальгін та препарати з барбітуратами, без відповідної документації.
Ніхто не хоче, аби частину речей конфіскували прямо на кордоні – або й відмовили у в'їзді до іншої країни. Для того, аби цього не сталося, слід перевірити свій багаж на наявність заборонених товарів та продуктів у ЄС.
Через провезення заборонених продуктів проходження кордону може забрати значно більше часу. І не всі українці знають, яку їжу, товари та ліки краще взагалі не брати з собою, пише Державна митна служба.
Цікаво Щоб не отримати відмову у в'їзді: ось що категорично заборонено везти в Румунію
Що не можна ввозити до ЄС?
Основна заборона, про яку завжди потрібно пам'ятати, стосується молочних та м'ясних продуктів. Усі такі товари на кордоні підлягатимуть утилізації – в тому числі канапки, спаковані у дорогу. А ось якщо спробуєте змовчати про такі товари, це може призвести до штрафу чи навіть до кримінальної відповідальності.
Втім, є кілька винятків – а саме сухе дитяче молоко, спеціальне харчування чи корм для тварин, що потрібний з міркувань здоров'я. Та для цього вони мають походити з країн ЄС (за винятком Фарерських островів, Гренландії та Ісландії) і їхня кількість не має перевищувати обмеження у 2 кілограми на людину.
Також не можна везти до ЄС:
- матеріали, що пропагують насильство, війну та расизм;
- отруйні та вибухонебезпечні речовини;
- холодну та вогнепальну зброю й вибухові матеріали;
- засоби самозахисту – наприклад, газовий балончик.
Які ліки не можна везти до ЄС?
За наявності оригінального пакування до ЄС можна провозити до 20 таблеток препаратів, але в деяких випадках потрібне не тільки воно, але також наявність інструкції та рецепту з печаткою і підписом лікаря, пише Zoll. До таких належать ці препарати:
- Ацеторфін;
- Бронхоцин;
- Бронхолітин;
- Буфотенін;
- Ефедрин;
- Інсоновін;
- Каффетін;
- Кетанов;
- Тодтерпін;
- Метокситоїн;
- Нео Теофедрин;
- Нурофен Плюс;
- Седалгін;
- Солутан;
- Тефедрин-Н;
- Терпінкод.
Окрім того, не можна везти до ЄС одні дуже звичні для українців ліки – а саме анальгін. У деяких країнах його продають тільки за рецептом, а в інших заборонили повністю. Додатково потрібно перевірити усі препарати, що містять барбітурати – у низці країн ЄС валокордин, барбовал, корвалол тощо опиняться під забороною.
Що ще потрібно знати перед поїздкою за кордон?
Не всі українці знають, який максимум готівки можна везти за кордон без декларації. Окрім того, обмеження існують і щодо кількості золота та срібла.
Слідкувати за багажем потрібно і під час повернення в Україну – існує низка продуктів та товарів, які ввозити заборонено.