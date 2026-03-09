750 євро за просту помилку: для собачників в Іспанії вводять новий штраф

Чимало людей не уявляють собі подорожі без домашнього улюбленця. Але якщо ви плануєте брати свого собаку до Іспанії, перед цим слід дізнатися про одне важливе правило.

Одне з найпопулярніших туристичних міст Іспанії нещодавно ввело нові штрафи, що торкнуться усіх собачників, якщо вони не будуть дотримуватися одного простого правила, повідомляє Express.

Цікаво Інакше просто завернуть на кордоні: ніколи не везіть ці речі в Угорщину

За що можуть оштрафувати собачників?

Якщо ви плануєте подорож до Фуенхіроли, гамірного курорту на Коста-дель-Соль, слід приготуватися носити з собою пляшечку із розчином оцту та води щоразу, коли гуляєте зі своїм собакою.

Мешканцям міста зовсім не подобається відчувати запах собачої сечі – тож вже не один рік місцева рада пропагує практику прибирання за своїми улюбленцями. Раніше пляшечки з засобами, якими можна розбавляти собачу сечу, мало просто заохотити собачників, але зараз це вже стало обов'язковим.

Мер міста Ана Мула заявила, що з цими новими правилами туристична точка стане гігієнічнішою та приємнішою для відвідування, пише The Olive Press.

Накладання штрафів не є нашим бажаним заходом, але необхідно донести до всіх, що такий простий жест, як полоскання сечі наших домашніх тварин у громадських місцях, корисний для всіх,

– заявила вона.

В Україні очищення сечі собак на вулиці – це досить незвична практика, а ось в Іспанії це роблять вже досить давно. І Фуенхірола навіть не є першим іспанським містом, що запровадило таке правило – тож пляшечку з оцтом та водою слід брати з собою також до Аліканте, Малаги, Севільї та Міхасу.

Штраф же за порушення чималий та складає 750 євро. Окрім того, в Іспанії обов'язково потрібно також прибирати фекалії за своїми улюбленцями. Також власники зобов'язані чипувати своїх собак, вакцинувати їх та у більшості випадків тримати на повідку.

Що ще потрібно знати перед поїздкою до Іспанії?