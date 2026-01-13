Укр Рус
13 січня, 13:06
3

2 найдивніші штрафи в Іспанії: українці про них навіть не здогадуються

Марина Блохіна
Основні тези
  • В Іспанії штраф у 750 євро можна отримати за викидання сміття не після 21:00 або за залишення його біля контейнера.
  • Існує штраф за сечовипускання в море, хоча його важко перевірити та довести.

Перед поїздкою до іншої країни, а особливо перед переїздом, завжди слід перевіряти місцеві правила. Втім, є й такі закони, про які більшість людей дізнаються вже на власному гіркому досвіді.

Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, розповіла про кілька дивних штрафів, які в країні можна отримати за досить звичну для українців річ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk

За що в Іспанії можна отримати штраф?

Виявляється, величезний штраф у 750 євро в Іспанії можна отримати за одну досить незвичну дію – викидання сміття. Виявляється, в Іспанії це потрібно робити за правилами, і мовиться тут навіть не про сортування. 

Я про це не знала і часто збирала косі погляди від сусідів, 
– поділилася українка. 

Виявляється, в Іспанії сміття викидати можна лише після 21:00. Окрім того, нізащо не можна залишати сміття біля контейнера. Якщо ж порушити одне з цих правил, можна попрощатися з 750 євро. 

Українка розповіла про штрафи в Іспанії: дивіться відео

Та такий закон існує не просто так – все через поєднання спеки та органіки, що утворює досить сильний сморід. І для того, аби цього уникнути, сміття потрібно викидати винятково ввечері, коли вже прохолодніше. 

Це необов'язково станеться з вами, але вже одного чоловіка оштрафували на 600 євро, 
– додала дівчина. 

Для того, аби перевірити точно, коли можна викидати сміття, слід звернути увагу на контейнер – часто на ньому пише час, коли можна викидати сміття. 

Є в Іспанії ще один штраф, який, щоправда, дуже важко перевірити та довести, але все ж за це порушення можна заплатити чималеньку суму. І стосується він сечовипускання в море. 

Штрафи є і вони офіційні. Мені реально цікаво, як вони це перевіряють, і взагалі, чи когось вже штрафували, 
– розповіла блогерка. 

