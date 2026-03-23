В іспанських аеропортах готуються влаштувати страйки в пік весняного туристичного сезону
- Наземний персонал аеропортів в Іспанії планує страйк у період Великодня через суперечки щодо заробітної плати та умов праці.
- Страйки відбудуться в 12 аеропортах, включаючи Мадрид-Барахас, Барселона-Ель-Прат, та Пальма-де-Майорка, в різні дні та часові інтервали з кінця березня до початку квітня.
Мандрівники, що планують побувати в Іспанії, мають приготуватися до значних затримок чи навіть скасувань рейсів.
Вже за кілька тижнів великі аеропорти в Іспанії можуть працювати з серйозними перебоями через страйки. Вийдуть на них працівники, що відповідають за обробку багажу, розворот літаків, їхню посадку та інші важливі наземні послуги, пише Euronews.
Чому в іспанських аеропортах відбудуться страйки?
Наземний персонал аеропортів у країні планує страйк саме на час подорожей на Великдень – і цей період вважається дуже напруженим. До страйків закликали кілька іспанських профспілок після суперечок щодо заробітної плати та умов праці.
Приєднаються до нього 12 аеропортів у Іспанії – страйк розпочнеться вже у п'ятницю, 27 березня, та триватиме у понеділок, середу та п'ятницю у три часові інтервали: 5:00 до 7:00, з 11:00 до 17:00 та з 22:00 до півночі, пише The Sun.
Також на страйки вийде інший персонал аеропортів – це станеться 28 – 29 березня та 2 – 6 квітня. Якщо угоди не вдасться досягнути, страйки можуть продовжуватися на періодичній основі аж до кінця 2026 року.
Ось в яких аеропортах мандрівникам варто очікувати затримок:
- Мадрид-Барахас;
- Малага-Коста-дель-Соль;
- Аліканте-Ельче;
- Пальма-де-Майорка;
- Барселона-Ель-Прат;
- Гран-Канарія;
- Тенерифе-Південний та Північний;
- Лансароте;
- Валенсія;
- Ібіца;
- Більбао.
Що ще потрібно знати мандрівникам?
